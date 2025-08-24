Sportlich unterwegs rund um Neuburg: Diese Ziele bringen Bewegung

Wem nach Action, Bewegung und frischer Luft ist, findet rund um Neuburg zahlreiche Ausflugsziele mit sportlichem Schwerpunkt. Ob klettern, paddeln oder wandern - hier kommen Körper und Kreislauf garantiert in Schwung. Ideal für Einzelne, Familien oder Gruppen, die den Tag aktiv gestalten wollen.

Kletterspaß und Hallensport

Kletterwand Scherneck (Rehling): Hoch hinaus geht es im Kletterwald mit verschiedenen Parcours für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Perfekt zum Auspowern im Grünen. (Eintritt: ab 22 Euro, Entfernung: 35 Kilometer)

Kletter- und Boulderhallen in Ingolstadt: Indoor-Sport mit Technik und Kraft - ideal bei schlechtem Wetter. (Eintritt: variiert, Entfernung: 25 Kilometer)

Wer sich an die Kletterwand traut, sollte Kraft und Kondition mitbringen. Vor allem für Kinder ist die Kletterwand ein echtes Spaßparadies. Foto: Sven Hoppe, dpa (Symbolfoto)

Rad- und Mountainbikestrecken im Altmühltal: Sportlich durch das Wellheimer Trockental oder entlang der Altmühl - ob gemütlich oder mit Steigung. Viele Startpunkte sind leicht erreichbar. (Verleih: 15 bis 20 Euro pro Tag, Start: ab 10 Kilometer)

Aktiv in der Natur

Bootwandern auf der Altmühl: Mit dem Kanu durch den Naturpark - ein ruhiges Abenteuer für Rücken, Arme und Gleichgewicht. (Verleihgebühr: ab 25 Euro pro Tag, Entfernung: 30 bis 40 Kilometer)

Wandern und Trailrunning bei Wellheim: Felsige Wege, steile Pfade und schöne Ausblicke: Für sportliche Wanderungen oder entspannte Läufe ideal. (Entfernung: 25 Kilometer)

Bewegung mit Spaßfaktor

Soccerpark Rehling (Fußballgolf): Zielsicher unterwegs auf 18 Bahnen - ein sportlicher Spaß für Gruppen, Familien oder Schulklassen. (Eintritt Erwachsene: ab 10 Euro, Entfernung: 35 Kilometer)

Ein relativ neuer Trend ist das sogenannte Stand-Up-Paddeling. Auch im Raum Neuburg wird der Wassersport angeboten. Foto: Christian Lademann/dpa (Symbolbild)

SUP (Stand-Up-Paddling) auf der Donau: Balance und Körpergefühl auf dem Wasser - mit Paddel und Brett über die Donau oder Altmühl. (Verleih: ab 15 bis 20 Euro pro Tag)

Outdoor-Fitness und Trimm-dich-Pfade: Trainieren an der frischen Luft: Dehnen, Balancieren, Kraftübungen - kostenlos und jederzeit nutzbar. (Zum Beispiel im Auwald Neuburg oder Englischer Garten Ingolstadt)

Wakeboarden in Geisenfeld (Wake and Groove): Für alle, die Wassersport und Action lieben: Auf der Anlage von Wake and Groove kann man Wakeboarden, Wasserski fahren oder einfach am See entspannen. Es gibt auch Einsteigerkurse, sodass sich der Sport für jedes Alter eignet. (Einsteigerkarte: ab 25 Euro, Entfernung: 40 Kilometer)