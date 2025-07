Trunkenheitsfahrt in Ingolstadt: Fahrer gefährdet mit zwei Promille den Verkehr

Ein 49-jähriger Mann aus Ingolstadt ist am späten Sonntagabend mit fast zwei Promille Alkohol am Steuer unterwegs gewesen. Wie die Verkehrspolizeiinspektion Ingolstadt mitteilt, war der Fahrer gegen 23.50 Uhr auf der B16 aus Richtung Geisenfeld kommend in Richtung Ingolstadt unterwegs.

Ingolstadt: Trunkenheitsfahrt mit zwei Promille endet mit Führerscheinentzug

Beim Abbiegen auf die Staatsstraße 2335 kam der Pkw nach einem Kreisverkehr von der Fahrbahn ab. Kurz darauf konnte eine Polizeistreife das Auto in der ‚Südlichen Ringstraße‘ anhalten und kontrollieren. Ein Alkoholtest ergab knapp zwei Promille. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt, eine Blutentnahme angeordnet und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. (AZ)