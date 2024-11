Polizei erwischt Frau mit Alkohol am Steuer

Am Sonntag hat die Polizei gegen 1.39 Uhr eine Autofahrerin in der Ingolstädter Straße in Karlskron kontrolliert.

Eine Autofahrerin in Karlskron hatte 1,02 Promille

Da die Beamten bei der 49-Jährigen aus dem Raum Ingolstadt Alkoholgeruch bemerkt hatten, führten sie einen Test durch. Dieser ergab einen Wert von 1,02 Promille. Die Frau durfte nicht mehr weiterfahren, außerdem musste sie zur Blutentnahme. Zudem muss sie mit einem Bußgeld in Höhe von 500 Euro und einem einmonatigen Fahrverbot rechnen. (AZ)