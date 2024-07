Kinder-Lebens-Lauf macht Station in Neuburg

Sie soll Licht und Hoffnung symbolisieren, steht für Wärme und Solidarität für die betroffenen Familien: die Engelfackel. Beim Kinder-Lebens-Lauf, einem bundesweiten Projekt unter Schirmherrschaft von Elke Büdenbender, der Ehefrau des Bundespräsidenten, wird sie durch Deutschland getragen, von Kinderhospiz zu Kinderhospiz, 7000 Kilometer, quer durch die Republik. Sie soll dabei auf Kinder und Jugendliche aufmerksam machen, die unter schweren, teilweise unheilbaren oder lebensbedrohlichen Krankheiten leiden. Zum zweiten Mal kommt die Fackel am 3. August in Neuburg an, wird zu verschiedenen Stationen in der Stadt getragen und ist am Ende sogar Teil des diesjährigen Sommer-Donauschwimmens, bevor es am 4. August weiter Richtung Ingolstadt geht.

