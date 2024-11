Neustart im Altenheim St. Georg: Herausforderungen nach Flut

Die Rückkehr erfolgte generalstabsmäßig. Mit einem 40-Tonner für all die Habseligkeiten der Bewohner, mit Bussen von der Firma Schwaiger sowie Liegentransporten des BRK wurden 80 Seniorinnen und Senioren samt Belegschaft innerhalb von nur sechs Stunden Mitte September vom Aragon-Seniorenzentrum in Großmehring wieder „nach Hause“ gebracht. „Wir sind bei Regen ausgezogen und bei Regen wieder eingezogen“, sagt Katrin Antoncic, die Leiterin des Alten- und Pflegeheims St. Georg in Schrobenhausen, das vom verheerenden Hochwasser am 1. Juni mit am schlimmsten betroffen war.

Reinhard Köchl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

St. Georg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schrobenhausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis