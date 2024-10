Braucht es eine Altersgrenze für aktive Feuerwehrler?

Wie lange sind Freiwillige Feuerwehrler fit genug, um zu Einsätzen auszurücken? Mit dieser Frage hat sich am Donnerstag der Bayerische Landtag befasst. Die Altersgrenze für den aktiven Dienst in Bayern liegt bei 65 Jahren. Ein Fakt, der in Kreisen der Feuerwehr seit Jahren stark diskutiert wird. Denn der demografische Wandel macht auch vor ihnen nicht Halt: Mit den Babyboomer-Jahrgängen werden in den kommenden Jahren sehr viele Mitglieder die 65 Jahre überschreiten, wodurch so mancher Freiwilligen Feuerwehr in Bayern Personalsorgen drohen könnten. Die SPD-Fraktion im Landtag hatte sich daher dafür stark gemacht, die Altersgrenze auf 67 Jahre anzuheben – oder gar komplett wegfallen zu lassen. Einen Gesetzentwurf soll noch in diesem Jahr der Innenausschuss erarbeiten, um eine Änderung des Feuerwehrgesetzes auf den Weg zu bringen.

