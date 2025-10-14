Ehejubiläumsgottesdienst des Pfarrverbands Terra

Bereits zum fünften Mal wurde im Pfarrverband Terra ein Ehejubiläumsgottesdienst angeboten. In diesem Jahr fand der besondere Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Quirinus in Ammerfeld statt. Pfarrer Tobias Scholz konnte 14 Jubelpaare aus den fünf Pfarrgemeinden Tagmersheim, Emskeim, Rögling, Rohrbach und Ammerfeld begrüßen, die heuer ihr 25-, 40-, 50- oder sogar 60-jähriges Ehejubiläum begehen konnten und der Einladung zu diesem Gottesdienst gefolgt waren. Nach der Predigt und einem allgemeinen Segensgebet waren die Jubelpaare eingeladen, nach vorne zu kommen, um auch ganz persönlich gesegnet zu werden. Die Vorsitzende des Pfarrgemeinderats im Pfarrverband, Marion Dopfer, überreichte jedem Jubelpaar nach der Einzelsegnung eine Erinnerungskarte. Im Anschluss an den festlichen Gottesdienst waren die Jubelpaare zu einem Stehempfang vor der Pfarrkirche eingeladen. Der Kirchortsrat Ammerfeld hatte dabei die Bewirtung übernommen mit Sekt und feinen Häppchen.

