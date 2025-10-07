Icon Menü
Ampel Neuburg: Bauzeit, Kosten und erwartete Verkehrseinschränkungen B16

Neuburg

Unfallschwerpunkt auf der B16 bei Neuburg: Wann wird die neue Ampel gebaut?

Der Termin für den Bau der Ampel auf der B16 bei Neuburg steht. Worauf sich Autofahrer einstellen müssen.
Von Barbara Wild
    • |
    • |
    • |
    Entsteht an der B16 demnächst eine Ampel? Unfallschwerpunkt, Donauwörther Straße,
    Entsteht an der B16 demnächst eine Ampel? Unfallschwerpunkt, Donauwörther Straße, Foto: Barbara Wild

    Eine der unfallträchtigsten Kreuzungen in Neuburg soll künftig eine Ampel entschärfen. Es handelt sich um die Kreuzung der B16 mit der Donauwörther Straße im Westen der Stadt. Allein seit 2024 haben sich hier 14, teilweise schwere Unfälle, ereignet. Diese traurige Serie soll nun bald enden. Der Termin für den Beginn der Bauarbeiten hat das Staatliche Bauamt Ingolstadt jetzt festgelegt.

