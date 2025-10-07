Unfallschwerpunkt auf der B16 bei Neuburg: Wann wird die neue Ampel gebaut?

Eine der unfallträchtigsten Kreuzungen in Neuburg soll künftig eine Ampel entschärfen. Es handelt sich um die Kreuzung der B16 mit der Donauwörther Straße im Westen der Stadt. Allein seit 2024 haben sich hier 14, teilweise schwere Unfälle, ereignet. Diese traurige Serie soll nun bald enden. Der Termin für den Beginn der Bauarbeiten hat das Staatliche Bauamt Ingolstadt jetzt festgelegt.
Neuburg
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden