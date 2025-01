Anhänger macht sich selbstständig und kracht gegen Auto

Am Sonntagvormittag hat sich in der Max-Peschel-Straße ein Anhänger während der Fahrt selbstständig gemacht und ist gegen ein geparktes Auto geprallt. Wie die Polizei mitteilt, war gegen 9.30 Uhr ein 56-jähriger Neuburger mit dem Anhänger in Richtung Sackgasse unterwegs.

Anhänger eines Neuburgers löst sich während der Fahrt

Dabei löste sich aus bislang unbekannter Ursache der Anhänger während der Fahrt vom Wagen und rollte gegen einen geparkten BMW. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro, verletzt wurde glücklicherweise niemand. (AZ)