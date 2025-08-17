Aquaplaning-Unfall auf der A9 sorgt für kilometerlangen Stau

Ein Unfall bei starkem Regen hat auf der A9 für einen kilometerlangen Stau gesorgt. Das teilte die Polizei mit. Am Samstagmittag, 16. August, gegen 13.45 Uhr, befuhr ein 40-jähriger Angestellter aus dem Landkreis Pfaffenhofen mit seinem Auto den mittleren Fahrstreifen auf der A9 in Fahrtrichtung München. Auf Höhe von Ingolstadt regnete es zur Unfallzeit stark.

Dieser Umstand war dann gekoppelt mit dem starken Beschleunigen des Fahrzeuges der Grund dafür, dass der Pkw „aufschwamm“ und ins Schleudern kam. Nachdem das Auto nach rechts von der Fahrbahn abkam und in die rechte Leitplanke prallte, kam es zwischen dem Ausfädelungsstreifen der Ausfahrt Ingolstadt-Süd und dem rechten Fahrstreifen quer zur Fahrtrichtung zum Stillstand.

Aquaplaning auf Autobahn: Unfall sorgt für kilometerlangen Stau

Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Am Fahrzeug entstand ein massiver Front- und Heckschaden. Auch an der Leitplanke wurden mehrere Teile beschädigt. Die Berufsfeuerwehr Ingolstadt unterstützte vor Ort mit zwei Fahrzeugen und acht Mann bei der Verkehrslenkung, sowie bei der Bergung und Räumung der Unfallstelle. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der rechte Fahrstreifen in Fahrtrichtung München für über eine Stunde gesperrt werden, was am frühen Samstagnachmittag für erhebliche Verkehrsbehinderungen und einen mehrere Kilometer langen Rückstau in Fahrtrichtung München sorgte. (AZ)