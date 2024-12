„Nie dagewesene Kostenexplosion“: Audi BKK erhöht den Beitrag für Versicherte

Für die Versicherten der Audi BKK wird es im kommenden Jahr teurer. Wie es in einer Mitteilung der Krankenkasse heißt, hat der Verwaltungsrat einer Erhöhung des Zusatzbeitrags zugestimmt. Dieser wird damit zum 1. Januar auf 2,4 Prozent steigen. Bislang lag er bei einem Prozent, was die Audi BKK zu einer der günstigsten Krankenkassen in Deutschland gemacht hat.

Der Zusatzbeitrag der Audi BKK liegt an 2025 bei 2,4 Prozent

Das Gesundheitsministerium hat vor Kurzem bekannt gegeben, dass der durchschnittliche Zusatzbeitrag der Kassen um 0,8 Prozent auf 2,5 Prozent angehoben wird. Die Beitragsanhebung der Audi BKK liegt damit zwar über dem Durchschnitt, der gesamte Zusatzbeitrag aber noch knapp darunter.

Grund für die steigenden Beiträge sind die Kosten im Gesundheitswesen. Laut Audi BKK erwartet das Gesundheitsministerium im kommenden Jahr Kosten von mehr als 340 Milliarden Euro für das Gesundheitswesen. Im Vergleich zu diesem Jahr entspricht das einer Steigerung um sieben Prozent.

Der allgemeine Beitrag zur Krankenversicherung liegt bei 14,6 Prozent

„Die Audi BKK konnte in der Vergangenheit die gestiegenen Kosten durch ihre Effizienz und Wirtschaftlichkeit für ihre Mitglieder größtenteils kompensieren. Aufgrund der nie dagewesenen und anhaltenden Kostenexplosion ist dies nun nicht mehr möglich, weshalb der Zusatzbeitrag auf 2,4 Prozent steigen wird“, heißt es in der Mitteilung.

Der allgemeine Beitrag zur gesetzlichen Krankenversicherung liegt derzeit bei 14,6 Prozent. Hinzu kommt der von der Kasse abhängige Zusatzbeitrag. Finanziert werden die Kassenbeiträge jeweils zur Hälfte von Arbeitgebern und Arbeitnehmern. (AZ)