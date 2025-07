Die Audi Jugendchorakademie singt Mendelssohns „Elias“ bei den Sommerkonzerten in Ingolstadt

Die Audi Jugendchorakademie wurde 2007 durch die AUDI AG, hier unter der Federführung von Kulturreferent Sebastian Wieser und Prof. Martin Steidler ins Leben gerufen. Seitdem steht das ambitionierte Nachwuchsprojekt beispielhaft für Audi Art-Experience und damit für das kulturelle Engagement des Unternehmens.

Internationale Preise und einhelliges Lob aus der Musik- und Medienwelt zeugen von der Qualität dieses außergewöhnlichen Chores. Regional aber auch überregional sorgt der Chor mit seinem Können für Aufsehen – unter anderem bei Auftritten bei den Audi Sommerkonzerten in Ingolstadt, zuletzt beim großen Abschiedskonzert für den Stardirigenten Kent Nagano, in der Elbphilharmonie, in München oder Berlin. Internationale Konzertreisen haben die jungen Musikerinnen und Musiker darüber hinaus bereits nach Taiwan, Singapur, Paris, Italien und in den Vatikan geführt.

Unter der musikalischen Leitung von Martin Steidler setzt die Audi Jugendchorakademie mit der Darbietung des Oratoriums „Elias“ ihre erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Akademie für Alte Musik Berlin fort, die zur Weltspitze der historisch informiert spielenden Kammerorchester gehört. Das Solistenensemble wird bei der Darbietung im Festsaal in Ingolstadt von Marie-Sophie Pollak angeführt, die mit ihrem glockenhellen Sopran gern gesehener Gast auf den internationalen Bühnen ist.

An ihrer Seite: die allseits gefragte Mezzosopranistin Ulrike Malotta, die mit einzigartig warmem Stimmklang international für Furore sorgt. Werner Güra (Tenor) wiederum gastiert regelmäßig bei Orchestern wie den Berliner Philharmonikern. Gleiches gilt auch für den Bassbariton Krešimir Stražanac, der erst kürzlich mit dem Ensemble unter der Leitung seines Chefdirigenten Kirill Petrenko Konzerte in Berlin, Madrid und Barcelona gab.

Mitreißende Chorszenen treffen bei dem Oratorium mit elementarer Wucht auf Momente tiefster Verinnerlichung, wobei der biblische Protagonist – ein zorniger Prophet und doch ein Mann voller Zweifel – mit überaus menschlichen Zügen porträtiert wird.

Es ist kaum verwunderlich, dass Mendelssohns Elias mit seinen zeitlosen Fragen um Macht, Glauben und Einsamkeit auch heute noch zu den meist aufgeführten geistlichen Werken überhaupt zählt. Grund genug für die Audi Jugendchorakademie, das Stück für ihren Auftritt bei den Sommerkonzerten 2025 auszuwählen: Für das Konzert in Ingolstadt, am Sonntag, 13. Juli, um 19 Uhr (Theaterfestsaal) gibt es Karten in ausreichender Zahl an der Abendkasse.