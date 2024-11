Modellautobörse: Fans treffen sich traditionell im Audi Forum

Traditionell am ersten Adventssonntag treffen sich die Fans von Modellautos im Audi Forum Ingolstadt. 2024 findet dort bereits die 29. Audi Modellautobörse statt. Am Sonntag, 1. Dezember, heißt es dann von 10 bis 15 Uhr Stöbern, Staunen, Sammeln. Organisiert wird die Modellautobörse gemeinsam von Audi Tradition und dem Audi Modellautoclub Ingolstadt.

Das Sondermodell der Audi Modellautobörse ist ein DKW-Schnelllaster

Die Gäste erwartet eine breite Palette an Modellautos, Autoliteratur und Automobilia. Miniaturen der Marken Audi, Auto Union, DKW, Horch, Wanderer und NSU stehen zwar im Mittelpunkt, jedoch finden sich auch Sammelobjekte anderer Marken und Hersteller. Besonders begehrt dürfte das auf 500 Stück limitierte Sondermodell im Maßstab 1:87 sein. In diesem Jahr ist es ein DKW-Schnelllaster mit Pritschenaufbau in der Farbe Pink. Der DKW-Schnelllaster ist das erste Automobil, das bei der noch jungen Auto Union in Ingolstadt nach dem Krieg gebaut wurde – das war vor genau 75 Jahren. (AZ)