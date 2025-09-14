Icon Menü
Audi Museum Mobile in Ingolstadt: Eine abwechslungsreiche Reise durch die Geschichte des Automobils

Ingolstadt

Tradition trifft Moderne: Das Audi Museum Mobile ist eine Hommage an das Automobil

Mit dem Audi Museum Mobile hat das Unternehmen dem geschichtsträchtigen Fahrzeug ein Denkmal geschaffen. Der Besuch lohnt nicht nur für PS-Liebhaber.
Von Anna Hecker
    • |
    • |
    • |
    Das Audi Museum Mobile in Ingolstadt hat einige architektonische Besonderheiten. Im Inneren kommen nicht nur Auto-Liebhaber auf ihre Kosten.
    Das Audi Museum Mobile in Ingolstadt hat einige architektonische Besonderheiten. Im Inneren kommen nicht nur Auto-Liebhaber auf ihre Kosten.

    Zum Ende der Sommerferien stellt die Neuburger Rundschau die schönsten, spannendsten und skurrilsten Museen in Neuburg, Schrobenhausen und Ingolstadt vor und beantwortet die wichtigsten Fragen. Was ist dort geboten? Wie viel kostet der Eintritt und wann haben sie geöffnet? Und natürlich die wichtigste Frage: Warum lohnt sich ausgerechnet hier ein Besuch? Diesmal steht das Audi Museum Mobile im Fokus.

    Der Aufbau der Ausstellung erinnert immer wieder an die Maschinen in den Werkshallen des internationalen Unternehmens. Auf dem Paternoster im Audi museum mobile sind derzeit Ikonen aus der jüngeren Motorsportgeschichte von Audi ausgestellt.
    Der Aufbau der Ausstellung erinnert immer wieder an die Maschinen in den Werkshallen des internationalen Unternehmens. Auf dem Paternoster im Audi museum mobile sind derzeit Ikonen aus der jüngeren Motorsportgeschichte von Audi ausgestellt.

    Das Audi Museum Mobile ist für alle Fans von moderner motorisierter Technik ein Muss. Aber auch, wer sich für die Geschichte des Automobils interessiert, ist dort genau richtig. Denn die Exponate gehen bis zu den Anfängen der ersten Autos in Deutschland zurück. Die Architektur des Museums, der markante gläserne Turm, ermöglicht einen extravaganten Aufbau der Ausstellungen und ist immer wieder an Werksgeräte angelehnt, welche den Charakter des internationalen Museums und der Autoproduktion aufgreifen. Im Kurzinterview stellt Stefan Felber, Abteilung Audi Tradition und Kurator der Sonderausstellungen des Museums, das Audi Museum Mobile vor.

    Der Bergrennwagen findet sich in der Abteilung zum Motorsport. Audi hat im Motorsport eine lange Geschichte.
    Der Bergrennwagen findet sich in der Abteilung zum Motorsport. Audi hat im Motorsport eine lange Geschichte.

    Was sind die Wurzeln des Museums?

    Das Audi Museum Mobile ist entstanden aus der historischen Fahrzeugsammlung der AUDI AG, die über mehrere Jahrzehnte hinweg gewachsen ist und dann zum Teil ihre Heimat im Audi Museum Mobile gefunden hat.

    Im Museum Mobile finden sich Exponate, die bis an die Anfänge der Automobilgeschichte zurückreichen. So wie das älteste Exponat, der Horch 10-12 PS Tonneau von 1903.
    Im Museum Mobile finden sich Exponate, die bis an die Anfänge der Automobilgeschichte zurückreichen. So wie das älteste Exponat, der Horch 10-12 PS Tonneau von 1903.

    Welches ist das älteste Exponat?

    Das ist der Horch 10-12 PS Tonneau von 1903.

    Das Audi Museum Mobile ist in einem Rondell in verschiedenen Ebenen aufgeteilt. Der Besucher hat so einen Rundumblick.
    Das Audi Museum Mobile ist in einem Rondell in verschiedenen Ebenen aufgeteilt. Der Besucher hat so einen Rundumblick.

    Welches ist das kurioseste Exponat?

    Das ist natürlich immer auch Ansichtssache. Für mich ist es der Zweitaktmotor „Des Knaben Wunsch“ von DKW aus dem Jahr 1919. Dieser voll funktionsfähige, kleine Motor muss mit Zweitakt-Gemisch befüllt werden, damit sich seine Teile bewegen.

    Wer früher mit dem Auto unterwegs war, musste mit wenig Platz und Komfort zurechtkommen.
    Wer früher mit dem Auto unterwegs war, musste mit wenig Platz und Komfort zurechtkommen.

    Welches Exponat ruft die meisten Reaktionen hervor?

    Zum Auto Union Typ C/D Bergrennwagen. Dieser Grand-Prix-Rennwagen von 1939 ist das einzige noch komplett original erhaltene Exemplar der legendären Auto Union Silberpfeile.

    Schritt für Schritt geht es Audi Museum Mobile durch die Jahrzehnte des Automobils.
    Schritt für Schritt geht es Audi Museum Mobile durch die Jahrzehnte des Automobils.

    Welcher Gast ist besonders in Erinnerung geblieben?

    Neben Musikern wie Lang Lang, Jamiroquai oder Nick Mason von Pink Floyd gehören dazu Fußballlegende Franz Beckenbauer oder der ehemalige Außenminister Hans-Dietrich Genscher.

    Das Design der Autos hat sich auch bei Audi über die vielen Jahre stark verändert.
    Das Design der Autos hat sich auch bei Audi über die vielen Jahre stark verändert.

    Welches Exponat hätten Sie gerne in Ihrem Museum?

    Das ist der Audi Typ A von 1911 – dieses Fahrzeug ist das erste Audi-Modell überhaupt. Wir zeigen es bei uns im Audi museum mobile als Modell. Das einzig existierende Exemplar steht heute im Technischen Nationalmuseum Prag.

    Audi Museum Mobile

    Adresse: Ettinger Straße/Kreuzung Waldeysenstraße, 85057 Ingolstadt

    Öffnungszeiten:

    • Montag bis Freitag: 9 bis 17 Uhr
    • Samstag, Sonn- und Feiertage; 10 bis 16 Uhr
    • 16. September 2025: 9 bis 16 Uhr
    • 30. Oktober 2025 und 4. Dezember 2025: 10 bis 16 Uhr
    • Geschlossen: 22. bis 24. September, 17. bis 28. November, 22. Dezember bis 6. Januar 2026

    Eintritt:

    • Erwachsene: 5 Euro, je nach Führung und Sonderausstellung fallen zusätzliche Gebühren an
