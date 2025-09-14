Tradition trifft Moderne: Das Audi Museum Mobile ist eine Hommage an das Automobil

Zum Ende der Sommerferien stellt die Neuburger Rundschau die schönsten, spannendsten und skurrilsten Museen in Neuburg, Schrobenhausen und Ingolstadt vor und beantwortet die wichtigsten Fragen. Was ist dort geboten? Wie viel kostet der Eintritt und wann haben sie geöffnet? Und natürlich die wichtigste Frage: Warum lohnt sich ausgerechnet hier ein Besuch? Diesmal steht das Audi Museum Mobile im Fokus.
Das Audi Museum Mobile ist für alle Fans von moderner motorisierter Technik ein Muss. Aber auch, wer sich für die Geschichte des Automobils interessiert, ist dort genau richtig. Denn die Exponate gehen bis zu den Anfängen der ersten Autos in Deutschland zurück. Die Architektur des Museums, der markante gläserne Turm, ermöglicht einen extravaganten Aufbau der Ausstellungen und ist immer wieder an Werksgeräte angelehnt, welche den Charakter des internationalen Museums und der Autoproduktion aufgreifen. Im Kurzinterview stellt Stefan Felber, Abteilung Audi Tradition und Kurator der Sonderausstellungen des Museums, das Audi Museum Mobile vor.
Was sind die Wurzeln des Museums?
Das Audi Museum Mobile ist entstanden aus der historischen Fahrzeugsammlung der AUDI AG, die über mehrere Jahrzehnte hinweg gewachsen ist und dann zum Teil ihre Heimat im Audi Museum Mobile gefunden hat.
Welches ist das älteste Exponat?
Das ist der Horch 10-12 PS Tonneau von 1903.
Welches ist das kurioseste Exponat?
Das ist natürlich immer auch Ansichtssache. Für mich ist es der Zweitaktmotor „Des Knaben Wunsch“ von DKW aus dem Jahr 1919. Dieser voll funktionsfähige, kleine Motor muss mit Zweitakt-Gemisch befüllt werden, damit sich seine Teile bewegen.
Welches Exponat ruft die meisten Reaktionen hervor?
Zum Auto Union Typ C/D Bergrennwagen. Dieser Grand-Prix-Rennwagen von 1939 ist das einzige noch komplett original erhaltene Exemplar der legendären Auto Union Silberpfeile.
Welcher Gast ist besonders in Erinnerung geblieben?
Neben Musikern wie Lang Lang, Jamiroquai oder Nick Mason von Pink Floyd gehören dazu Fußballlegende Franz Beckenbauer oder der ehemalige Außenminister Hans-Dietrich Genscher.
Welches Exponat hätten Sie gerne in Ihrem Museum?
Das ist der Audi Typ A von 1911 – dieses Fahrzeug ist das erste Audi-Modell überhaupt. Wir zeigen es bei uns im Audi museum mobile als Modell. Das einzig existierende Exemplar steht heute im Technischen Nationalmuseum Prag.
Audi Museum Mobile
Adresse: Ettinger Straße/Kreuzung Waldeysenstraße, 85057 Ingolstadt
Öffnungszeiten:
- Montag bis Freitag: 9 bis 17 Uhr
- Samstag, Sonn- und Feiertage; 10 bis 16 Uhr
- 16. September 2025: 9 bis 16 Uhr
- 30. Oktober 2025 und 4. Dezember 2025: 10 bis 16 Uhr
- Geschlossen: 22. bis 24. September, 17. bis 28. November, 22. Dezember bis 6. Januar 2026
Eintritt:
- Erwachsene: 5 Euro, je nach Führung und Sonderausstellung fallen zusätzliche Gebühren an
