Unbekannte stehlen Auto in Langenmosen

Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag einen Pkw in Langmosen gestohlen, der versperrt vor einem Wohnhaus abgestellt war. Wie die Polizei mitteilt, gelang es den Dieben wohl in der zweiten Nachthälfte den sieben Jahre alten Audi Q7, der mit einem sogenannten Keyless-Go-System ausgestattet war, ohne Benutzung der Originalschlüssel zu starten und mit dem Fahrzeug zu flüchten.

Diebe überwinden Keyless-Go-System - Polizei warnt Autobesitzer

Der Besitzer des Wagens hatte seinen Pkw vor seinem Wohnanwesen abgestellt und zuletzt am Mittwoch gegen 23 Uhr gesehen. In dem gestohlenen Pkw befanden sich neben einigen Wertsachen auch zwei auffällige Kindersitze der Marke Recaro. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen und bittet eventuelle Zeugen, auffällige Beobachtungen unter der Telefonnummer 0841/93430 zu melden. Des Weiteren rät die Polizei den Besitzern älterer Modelle mit diesem System, Schlüssel nie in der Nähe der Wohnungstür abzulegen, den Schlüssel bei Bedarf mit funkdichten Hüllen abzuschirmen und sich in einer Fachwerkstatt nach weiteren Möglichkeiten für das eigene Fahrzeugmodell zu erkundigen. (AZ)