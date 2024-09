Auffahrunfall in der Luitpoldstraße: Frau leicht verletzt

Eine 42-jährige Autofahrerin aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen wurde am Montagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in der Luitpoldstraße leicht verletzt. Gegen 17.10 Uhr wollte die 42-Jährige von der Luitpoldstraße nach links in Richtung Donaubrücke abbiegen. Da sich der Verkehr vor ihr staute, musste die Frau abbremsen.

Auffahrunfall in Neuburg: Zwei Autofahrerinnen beteiligt

Eine nachfolgende 35-jährige Autofahrerin aus Neuburg erkannte dies zu spät und fuhr auf den Wagen der 42-Jährigen auf. Dabei zog sich die 42-Jährige leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen war nicht erforderlich. Die 35-Jährige und ihre drei Kinder im Auto blieben unverletzt. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von rund 8000 Euro.