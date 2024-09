Paradies für Mensch und Tier: Familie Heindl zeigt ihren Naturgarten in Neuburg

Das Wasser plätschert, auf den Bäumen zwitschern die Vögel und vor ihr liegt noch still das kalte Becken: Steigt Claudia Heindl frühmorgens in ihr Bassin, kann schon mal ein Frosch drinsitzen. Auch Schnaken schwirren rund um die Wasserstelle und Vögel finden eine Tränke. All das darf sein. Denn der Terrassengarten, den Heindl und ihr Vater Michael an der Neuburger Luisenhöhe angelegt haben, ist ein Naturgarten. Seit 22 Jahren leben die Heindls hier ihre Gartenkreativität aus, nun wurden sie vom Landratsamt dafür ausgezeichnet.

Anika Zidar