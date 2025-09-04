Kunst trifft Beats: Gemeinsames Musik- und Kunsterlebnis beim Brückenkollektiv

Wer am Wochenende noch nach der Suche nach einer harmonischen Verbindung von Musik und Kunst ist, der ist beim Brückenkollektiv in der Neuburger Altstadt genau richtig. Seit dem 23. August ist in den Räumen des Kollektivs gegenüber vom Residenzschloss die Ausstellung „Wolken, Texturen, Chronologie Rost“ von Hubert Klotzeck zu sehen. Der in Eichstätt lebende Fotograf und Künstler widmet sich darin drei Themenfeldern seines Schaffens: den wechselhaften Formationen der Wolken, den Oberflächen und Strukturen alltäglicher Texturen sowie den farbintensiven Spuren der Zeit in der Serie Chronologie Rost.

Klotzecks Blick gilt dabei den unscheinbaren Momenten und Materialien, die er durch seine fotografische Herangehensweise in neue ästhetische Zusammenhänge rückt. Seine Arbeiten bewegen sich zwischen dokumentarischer Genauigkeit und künstlerischer Abstraktion und eröffnen dem Betrachter einen Raum der Entschleunigung und Kontemplation.

Zum Abschluss der Ausstellung lädt das Brückenkollektiv am Samstag, 6. September, zu einem besonderen Programm: Von 14 Uhr bis 17 Uhr ist die Ausstellung geöffnet. Am Abend lernen die Besucher dann eine neue Seite des Künstlers Klotzeck kennen. Denn dann steht er am DJ-Pult. Ab 20 Uhr spielt das Eichstätter Elektronik-Duo HOTZECK – bestehend aus Hubert P. Klotzeck und Markus Homeier – ein Live-Set. Im Anschluss sorgt Filip Groß (DJ Phil) mit einem DJ-Set zwischen Disco, Italo und House für tanzbare Klänge und den passenden Abschluss des Abends.

Kunst und Musik: Hubert Klotzeck beendet Ausstellung im Neuburger Brückenkollektiv

Die Ausstellung endet am Sonntag, 7. September, an dem die Werke von 14 Uhr bis 17 Uhr letztmals besichtigt werden können. Mit dieser Kombination aus Bildender Kunst und Musik schließt das Brückenkollektiv eine vielseitige Ausstellung, die gleichermaßen den Blick für das Detail wie auch die Lust an kultureller Begegnung schärft. Der Eintritt für die Ausstellung und das Abendprogramm ist frei. (AZ)

Info: Seine feste Galerie hat Hubert Klotzeck in Eichstätt. Unter dem Namen „bildfläche“ befinden sich die Räumlichkeiten am Bahnhofplatz 20. Geöffnet ist die Galerie Mittwoch und Freitag von 14 Uhr bis 18 Uhr, Samstag von 10 Uhr bis 13 Uhr (nur bei aktuell laufenden Ausstellungen!) und gerne nach Vereinbarung unter der Nummer 0151.25350296.