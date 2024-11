Autodieb kracht gegen einen Gartenzaun und macht sich aus dem Staub

Am Freitagnacht gegen 23.35 Uhr hat ein Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist in der Schulstraße gegen einen Gartenzaun gekracht. Da sich das Auto festgefahren hatte, stiegen die beiden Insassen aus dem Wagen aus und flüchteten zu Fuß Richtung Eichelgartenstraße. Wie die Polizei weiter mitteilt, dürfte sich der entstandene Schaden am Zaun und am Auto auf mehrere tausend Euro belaufen.

Die Neuburger Polizei sucht nach Zeugen des Unfalls in Heinrichsheim

Als die Polizei sich beim Halter meldete, gab der 30-jährige Neuburger an, dass er an seinem Toyota aus Versehen den Schlüssel stecken gelassen habe und dieser offenbar geklaut worden sei.

Der Unfall wurde laut Polizei von einem Passanten gemeldet, der den Vorfall selbst nicht beobachtet hatte. Ihm waren jedoch zum Unfallzeitpunkt zwei Fußgänger entgegengekommen, die ihm davon berichtet hatten. Sie gingen allerdings weiter, ohne ihre Personalien zu hinterlassen.

Zeugen sollen sich bei der Polizei unter der Nummer 08431/6711-0 melden. (AZ)