A9 bei Reichertshofen: Polizei stoppt Autofahrer unter Kokain, Cannabis und Alkohol – Einhandmesser gefunfden

Ein Autofahrer ist am Dienstagmittag auf der A 9 bei Reichertshofen unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen kontrolliert worden. Zudem wurde noch ein weiterer Verstoß festgestellt.

Autofahrer unter Drogen und mit Messer auf A9 bei Reichertshofen gestoppt

Wie die Verkehrspolizeiinspektion Ingolstadt mitteilt, war der 46-Jährige gegen 13.35 Uhr in Richtung München unterwegs, als er an der Anschlussstelle Langenbruck angehalten wurde. Bei der Kontrolle stellten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten fest. Ein Vortest reagierte positiv auf Marihuana und Kokain. Auch ein Alkoholtest ergab knapp 0,15 Promille. In der Bauchtasche des Mannes fanden die Beamten zudem ein verbotenes Einhandmesser. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, der Fahrzeugschlüssel sichergestellt und eine Blutentnahme veranlasst. Gegen den Fahrer wird nun wegen mehrerer Verstöße ermittelt, unter anderem gegen das Straßenverkehrsgesetz und das Waffengesetz. (AZ)