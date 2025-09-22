Autokratzer-Attacke in Ehekirchen: Polizei sucht Zeugen nach Vandalismus an Auto

Icon Menü
Ehekirchen

    Ehekirchen – Unbekannte haben am Sonntagvormittag (21.09.2025) in der Straße Am Bräugarten ein Auto beschädigt. Der Schaden beträgt rund 1000 Euro.

    Ehekirchen: Unbekannte zerkratzen Auto auf Parkplatz in der Straße Am Bräugarten

    Nach Angaben der Polizeiinspektion Neuburg stand der Wagen zwischen 8.45 Uhr und 10 Uhr auf einem öffentlichen Parkplatz. Als der Besitzer zurückkam, war die linke Fahrertür verkratzt. Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 08431/6711-0 um Hinweise. (AZ)

