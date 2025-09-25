Starker Regen: Autofahrer übersieht entgegenkommenden Wagen

Am Mittwochabend gegen 20 Uhr ist es auf der B13 bei Reichertshofen zu einem Unfall mit zwei Leichtverletzten gekommen.

Auf der B13 bei Reichertshofen ist es zu einem Unfall beim Abbiegen gekommen

Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 50-jähriger Autofahrer nach links abbiegen. Wegen des starken Regens übersah er das Auto eines 61-Jährigen aus Göttingen, der in der Gegenrichtung unterwegs war. Beim Zusammenstoß wurde der Wagen des Göttingers von der Straße geschleudert und prallte gegen das Auto einer 25-Jährigen aus dem Kreis Neuburg-Schrobenhausen, die an der Einmündung in die B13 einfahren wollte.

Der 50-Jährige sowie die 25-Jährige wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf rund 29.000 Euro. (AZ)