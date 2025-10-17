Icon Menü
B 13: Unfall bei Pietenfeld führt zu zwei Schwerverletzten und Vollsperrung

Pietenfeld

Zwei Schwerverletzte bei Unfall auf der B 13

Auf der B 13 bei Pietenfeld geriet ein 37-Jähriger mit seinem Auto in den Gegenverkehr und prallte mit einem anderen Fahrzeug zusammen. Die B 13 war lange komplett gesperrt.
    |
    |
    |
    Auf der B 13 bei Pietenfeld gab es einen schweren Unfall.
    Auf der B 13 bei Pietenfeld gab es einen schweren Unfall. Foto: Friso Gentsch/dpa (Symbolbild)

    Am Donnerstagnachmittag fuhr ein 37-jähriger Audi-Fahrer aus Weißenburg gegen 16.30 Uhr auf der B 13 aus Richtung Pietenfeld kommend in Fahrtrichtung Eichstätt. Aus noch ungeklärter Ursache geriet sein Fahrzeug an der Abzweigung nach Adelschlag in den Gegenverkehr und prallte hierbei mit einem entgegenkommenden Toyota frontal zusammen, berichtet die Polizei. Der Beifahrer des Toyota wurde eingeklemmt und musste durch Rettungskräfte befreit werden. Beide Insassen des Toyota wurden schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Der Fahrer des Audi blieb leicht verletzt. Die Fahrzeuge wurden an der Front stark deformiert. Aufgrund der Rettungsmaßnahmen und das durch die Staatsanwaltschaft Ingolstadt angeordnete Unfall-Gutachten war die B 13 bis in die Abendstunden komplett gesperrt. Der Verkehr wurde großräumig umgeleitet. Neben circa 50 Feuerwehrkräften aus Pietenfeld, Adelschlag, Eichstätt und Möckenlohe waren mehrere Rettungswagen und ein Rettungshubschrauber mit Notarzt im Einsatz. (AZ)

