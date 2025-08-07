B 300 bei Pörnbach wird für eine Woche komplett gesperrt

Die Verkehrssicherheit am Knotenpunkt B300/B13 bei Starkertshofen soll erhöht werden. Deshalb wird die Bundesstraße 300 wegen Asphaltierungsarbeiten von der B13 bei Starkertshofen bis Pörnbach vom 12 bis 19. August gesperrt.

Der Verkehr aus Richtung Augsburg und Pörnbach kommend wird über Freinhausen, Pobenhausen, Karlskron zurück auf die B13 bei Reichertshofen geführt. Der Verkehr aus Langenbruck/A9 Anschlussstelle Langenbruck in Fahrtrichtung Augsburg/Pfaffenhofen wird über die Kreisstraße PAF 33 nach Pörnbach geführt, um von dort auf die B300 nach Augsburg oder über die B13 nach Pfaffenhofen zu gelangen.

Nach dem 19. August aber sind die Arbeiten noch nicht abgeschlossen. Die genauen Bauzeiten sind aber noch nicht bekannt, so das staatliche Bauamt Ingolstadt. Die Kosten für die Gesamtbaumaßnahme betragen rund 2,5 Millionen Euro, die von der Bundesrepublik Deutschland als zuständigen Straßenbaulastträger der Bundesstraßen übernommen werden. Da die Arbeiten witterungsabhängig sind, können sich die genannten Termine auch kurzfristig verschieben.

Das Staatliche Bauamt Ingolstadt bittet alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die dringend erforderlichen Arbeiten und die damit verbundenen Beeinträchtigungen, aber vor allem um erhöhte Vorsicht im Baustellenbereich. (AZ)