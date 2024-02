Autofahrer flüchtet nach missglückten Überholmanöver

Bei einem riskanten Überholmanöver auf der B13 bei Baar-Ebenhausen hat ein Unbekannter ein anderes Auto gestreift. Dann gab der Fahrer Gas und flüchtete.

Eine 44-Jährige war am Samstag gegen 20 Uhr auf der B13 von Ingolstadt kommend in südlicher Richtung unterwegs. Kurz nach der Abfahrt Ebenhausen-Werk wollte ein unbekannter Autofahrer den Wagen der Frau überholen, musste den Überholvorgang wegen des Gegenverkehrs allerdings abbrechen.

Beim Überholen stieß der Unbekannte auf der B13 mit dem Auto der 44-Jährigen zusammen

Wenig später überholte er dann doch, scherte allerdings so knapp vor dem Auto der Frau ein, dass die 44-Jährige eine leichte Kollision nicht mehr vermeiden konnte. Der Verursacher gab trotz des Unfalls Gas und der Frau gelang es nicht mehr, ihm zu folgen.

An der Ausfahrt Reichertshofen fuhr der Unbekannte von der B13 ab und fuhr in Richtung Karlskron weiter. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich laut Polizei um einen schwarzen Kombi der Marke Audi mit Pfaffenhofener Kennzeichen handeln. Das Fahrzeug dürfte hinten rechts beschädigt sein. Der Schaden am Auto der Frau beläuft sich auf rund 1500 Euro. Zeugen sollen sich bei der Polizei in Geisenfeld melden. (AZ)