41-Jähriger ist am Vormittag in Schlangenlinien unterwegs

Am Samstag gegen 11.40 Uhr war ein 41-Jähriger aus Manching mit seinem Auto auf der B16 bei Ingolstadt in Richtung Manching unterwegs. Dabei fielen einem 51-jährigen Zeugen die Schlangenlinien des offenbar betrunkenen Autofahrers auf.

Die Polizisten warteten vor einem Supermarkt in Manching auf den Betrunkenen

Er rief die Polizei und wartete vor einem Supermarkt in Manching, in den der 41-Jährige gegangen war, auf die Beamten. Als der Mann wieder herauskam, erwarteten ihn die Polizisten bereits mit einem Alkoholtest. Dieser ergab einen Wert von mehr als 1,1 Promille. Der Führerschein des betrunkenen Autofahrers wurde an Ort und Stelle einbehalten. Anschließend musste er zur Blutentnahme. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (AZ)