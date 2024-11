Mann gibt sich bei Kontrolle als Polizist aus

Erfolglos versuchte sich ein Autofahrer am Samstagnachmittag bei einer Kontrolle mithilfe eines gefälschten Polizeidienstausweises als „Kollege“ der Zivilfahnder auszugeben. Der 37-Jährige fuhr mit seinem Opel auf der A 9 in Fahrtrichtung München und wurde gegen 16 Uhr am Parkplatz Baarer Weiher einer Kontrolle im Rahmen der Schleierfahndung unterzogen. Zusätzlich zu seinen echten Identitätsdokumenten zeigte er daraufhin einen gefälschten georgischen Polizeidienstausweis vor und stellte sich gegenüber den Polizeibeamten ebenfalls als Polizist vor. Diese erkannten den „Ausweis“ jedoch unverzüglich als Totalfälschung. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung, der „Polizeiausweis“ wurde als Beweismittel sichergestellt. (AZ)

