Studenten entwickeln Zukunftsvision der regionalen Bahnhöfe

Was wäre, wenn man träumen dürfte? Wenn man sich alles wünschen dürfte für eine moderne zukunftsorientierte Bahnverbindung zwischen Neuburg und Ingolstadt mit einem Mehrwert für alle Beteiligten? Mögliche Ergebnisse aus einer solchen Überlegung können ab sofort Besucher einer Ausstellung im Neuburger Rathaus betrachten. Denn dort stellen Studenten der Hochschule München große Modelle aus, die eine Zukunftsvision eben einer solchen futuristischen Bahnverbindung in Miniatur wirklich werden lassen.

Eröffnet wurde die Ausstellung am Montagabend von Oberbürgermeister Bernhard Gmehling. Er freute sich darüber, dass sich die Studierenden mit diesem „hochinteressanten Thema“ auseinandergesetzt haben und konnte sich auch einen Seitenhieb gegen den aktuellen Bahnbetrieb nicht verkneifen: „Bis vor einem Jahr lief es noch recht gut, seitdem haben wir zunehmend Probleme.“ Dies sei umso frustrierender, da die Bahnstrecke nach Ingolstadt zunehmend an Bedeutung gewinnt, „nicht alleine durch den THI-Standort, den es seit ein paar Jahren in Neuburg gibt“.

Auch Karin Schmid, Architektin, Stadtplanerin und Dozentin an der Hochschule München, kennt die Bahnstrecken in der Region wie ihre eigene Westentasche. Regelmäßig pendelt sie zwischen München und Neuburg. In Weichering hat sie mit ihrem Mann Markus Omasreiter, ebenfalls Architekt und in das Bahnprojekt involviert, ihren zweiten Wohnsitz. Kein Wunder also, dass der Blick automatisch auf den Zustand der vorhandenen Bahnhöfe fällt.

Neuburg: Studenten nehmen Bahnhöfe zwischen Neuburg und Ingolstadt unter die Lupe

Warum also nicht daraus ein Projekt für die Studierenden machen, passt es doch besonders gut zum Thema „Von Ort zu Ort“, das im Wintersemester auf der Tagesordnung stand. Also nahmen sich die Studenten jeweils zu zweit einem Bahnhof zwischen Neuburg und Ingolstadt an. Entstanden sind sechs Projekte mit Blick auf den Neuburger Bahnhof, den Bahnhof Weichering, eine Alternative zum Bahnhof Rohrenfeld, einen neuen Halt an der Saturnarena, das Gewerbegebiet in der Manchinger Straße und einen neuen Halt am Industriegebiet Weiherfeld.

Als Basis habe sich jede Gruppe die Gegebenheiten vor Ort angeschaut und gefragt, was die größten Defizite sind. „Unser Grundgedanke war, dass wir urbane und ländliche Gebiete verbinden wollen“, sagt Schmid. „Wir haben also alle Orte untersucht und uns gefragt, wie wir ihre jeweilige Charakteristik stärken können“, so Schmid. Dabei sei es um die Frage gegangen, ob es lediglich an der Aufenthaltsqualität am jeweiligen Bahnhof mangele, oder beispielsweise der Bahnhof nicht mehr auf den Bedarf in der jeweiligen Umgebung angepasst ist.

Als Beispiel nennt Schmid den Bahnhof in Rohrenfeld. Dieser sei nicht nur in die Jahre gekommen, sondern von seiner Lage mittlerweile veraltet. „In dieser Umgebung sollte vielmehr ein Bahnhof als Anschlussstelle für Menschen aus dem Donaumoos vorhanden sein“, so die Dozentin. Ihre Studenten hätten daher einen neuen Halt in der Nähe des Driving Experience Centers der Audi kreiert, „dann wären auch die dortigen Mitarbeiter besser angebunden“.

Genau gegenteilig sehe es dagegen am Bahnhof Weichering aus. Dieser habe einen guten zentralen Standort in der Gemeinde, das Potenzial des zentralen Bahnhofs werde aber nicht ausgeschöpft. „Hier könnte eine moderne Nachbarschaft entstehen, mit Gewerbe- und Wohnflächen, wo vor allem jüngere Menschen günstige Wohnungen finden“, erklärt Schmid das Modell.

Bahnhöfe zwischen Neuburg und Ingolstadt: Modelle von Studenten ausgestellt

So geht es also von Bahnhof zu Bahnhof. Im Modell von Neuburg selbst ist eine Unterführung eingebaut, welche vom Bahnhof direkt nach Feldkirchen führt. In der Vision würde dort ein kleines neues Viertel mit einer Parkanlage entstehen, angegliedert an eine Stadthalle. „Das ist in Neuburg schon lange Thema und wenn eine Stadthalle direkt am Bahnhof wäre, wäre sie für zahlreiche Veranstaltungen nutzbar.“ An der Saturnarena soll ein Überbau mit neuen Gewerbe- und Wohnblocks den versiegelten Parkplätzen einen Mehrwert verschaffen, das Gleiche schlägt das Modell für einen Bahnhalt am Industriegebiet „Am Weiherfeld“ vor.

Ob all diese Pläne denn überhaupt in die Tat umgesetzt werden könnten? „Es ist natürlich vor allem eine finanzielle Frage. Unser Studienprojekt gibt keinen bestimmten Auftrag vor, sondern dient viel mehr als Inspirationsquelle und Denkanstoß“, sagt Schmid. Zweiter Bürgermeister Johann Habermeyer teilt diese Hoffnung: „Das Schöne bei Uni-Projekten ist, dass Studenten ohne Grenzen in alle Richtungen denken können. Solche Arbeiten sind nie umsonst, auch wenn sie nicht in dieser Art umgesetzt werden.“

Info: Die Ausstellung „Von Ort zu Ort“ ist im Oberen Fletz des Neuburger Rathauses zu sehen. Sie dauert noch bis Freitag, 17. Oktober. Während der Öffnungszeiten des Rathauses kann die Ausstellung bei freiem Eintritt besucht werden.