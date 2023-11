Neuburg

06:52 Uhr

Ein Neuburger Urgestein tritt bei der Kult-Sendung "Bares für Rares" auf

Plus Alois „Stutz“ Paulus ist ein Neuburger Original. Als großer Fan der Kult-Sendung „Bares für Rares“ war er selbst Teil der Show. Sein Auftritt ist nun im ZDF zu sehen.

Von Andreas Zidar

Wertvolle Antiquitäten und Sammlerstücke, kuriose Gegenstände und Besitzer und dazu ein sympathischer Moderator Horst Lichter – diese Faktoren machen den Erfolg der Sendung „ Bares für Rares“ aus, die sich seit mittlerweile zehn Jahren im ZDF etabliert hat. An diesem Donnerstag, 2. November, ist mit Alois „Stutz“ Paulus ein Neuburger Original Teil der bekannten Show. Für ihn bedeutete die Teilnahme die Erfüllung eines Traums.

Paulus ist in Neuburg vielen ein Begriff. Einst führte er an der Luitpoldstraße ein Radio- und Fernsehgeschäft. Seit Jahrzehnten ist er Mitglied diverser Vereine, unter anderem der Königlich privilegierten Feuerschützengesellschaft und der Wasserwacht. Darüber hinaus gilt Paulus als Erfinder des Neuburger Donauschwimmens. Einst, im Januar 1970, ging er mit sieben Kollegen von der Wasserwacht in der kalten Donau baden. Das war die Grundlage für ein Event, das zu Europas größtem Winterschwimmen angewachsen ist. Mittlerweile ist Paulus 85 Jahre alt und ein treuer Zuschauer von „Bares für Rares“. „Er ist ein großer Fan und schaut die Sendung sehr regelmäßig“, sagt Tochter Monika Paulus im Gespräch mit unserer Redaktion. Schon lange träume er davon, selbst einmal Teil der Kult-Show zu sein. Da komme es ihm entgegen, dass er ein großes Haus mit vielen alten Dingen habe, sagt Paulus und lacht.

