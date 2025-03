Abschaffung von 1- und 2-Cent-Münzen: Kramen nach dem letzten Cent

„Das macht dann zwölf Euro und drei Cent!“ Sätze wie dieser sind täglich an Kassen im Einzelhandel zu hören. Es folgt das obligatorische Kramen und Ertasten der kleinen Kupfermünzen im Geldbeutel, was gerade an einer vollen Supermarktkasse aufs Gemüt schlagen kann. Das nationale Bargeldforum, in dem unter anderem Einzelhändler, Bankenverbände und Verbraucherschützer vertreten sind, möchte deswegen 1-Cent sowie 2-Cent-Münzen aus dem Umlauf entfernen, um die Fummelei überflüssig zu machen. Bei krummen Bargeldbeträgen soll zu den nächsten 5 Cent auf- oder abgerundet werden. Andere Euroländer wie Finnland oder Belgien haben bereits ähnliche Ansätze zur Rundung solcher Beträge umgesetzt. Was halten die Einzelhändler in Neuburg von diesem Vorschlag?

Abschaffung der 1- und 2-Cent-Münzen würde Aufwand deutlich verringern

Inge Thomas vom Bekleidungsgeschäft „Witt“ in Neuburg spricht sich klar für die Abschaffung der kleinsten Münzen aus. Nach ihren Worten wäre es sowohl für die Kunden als auch für die Verkäufer deutlich weniger Aufwand, wenn die kleinen Centbeträge aus den Bargeldpreisen gestrichen werden würden. Schließlich müsse das Kupfergeld sowohl in der Kasse als auch im Geldbeutel ausreichend zur Verfügung stehen, um die krummen Beträge zahlen zu können. Das Auf- oder Abrunden auf die nächste Fünfer-Stelle würde den Aufwand deutlich minimieren.

Es gibt aber auch andere Stimmen. Mechthilde Lagleder von der „Küchenmamsell“ hält am Klimpergeld fest. Der Glückscent habe sowohl für sie als auch für die Kunden einen Symbolcharakter, bei ihr im Laden sei dieser mittlerweile ein Running Gag. „Den Glückscent gibt es nur bei uns“, erzählt die Verkäuferin. Auch die Möglichkeit, den herausgegebenen Cent ins Spendenglas zu werfen, würde mit der Abschaffung verloren gehen.

Manch Einzelhändler glaubt, eine solche Abschaffung wäre Anfang vom Ende des Bargelds

Ulrike Henle vom „Paper Shop City“ betrachtet die Sache von beiden Seiten. Die Handhabung im Einzelhandel würde ihrer Meinung nach durch die Abschaffung der Kleinstgeldbeträge auf jeden Fall vereinfacht werden. Die Beschaffung des Kupfergeldes sei vergleichsweise teuer und aufwendig. Andererseits glaubt Henle, dass die Abschaffung der kleinen Centmünzen „der Anfang vom Ende des Bargelds“ wäre. Sie befürchtet, dass nach einer solchen Maßnahme in Zukunft immer mehr Bargeldeinheiten aus dem Umlauf gezogen werden und am Ende nur noch Kartenzahlung möglich ist. Sie hat Sorge um die Datensicherheit und Privatsphäre der Kunden, denn nur die Barzahlung komme Eintrag in den Kontoauszügen aus.