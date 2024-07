So viel kostet die Maß Bier auf dem Barthelmarkt 2024 in Oberstimm

Wer in diesem Jahr auf dem Barthelmarkt in Oberstimm feiern will, muss für die Maß Bier etwas tiefer in die Tasche greifen. Der Bierpreis auf dem großen Volksfest erhöht sich auf 11,90 Euro – und zwar in allen Bierzelten gleichermaßen. Darauf haben sich die Brauereien geeinigt. Ein halber Liter Bier kostet 5,90 Euro.

Preiserhöhung beim Barthelmarkt in Oberstimm - Bier und Softdrinks teurer

Ebenso gibt der Markt Manching die Preise für alkoholfreie Getränke auf dem Barthelmarkt bekannt: Für einen Liter Mineralwasser sowie für einen Liter Apfelschorle sind jeweils 8,90 Euro fällig. Ein halber Liter kostet jeweils 4,50 Euro.

Die Erhöhung der Getränkepreise begründen die Festwirte mit den gestiegenen Lebensmittelkosten und ebenfalls höheren Energiekosten. (AZ)