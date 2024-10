Bauer sucht Frau: Im Stroh kommen sich Manfred und Susanne näher

In Folge drei von „Bauer sucht Frau 2024“ lernen sich Manfred Roßmann aus dem Rennertshofener Ortsteil Trugenhofen und Köchin Susanne im Rahmen der Hofwoche weiter kennen. Der Single-Landwirt hat erstmals nach vielen Monaten wieder eine Frau neben sich am Frühstückstisch - ein „tolles Gefühl“, wie der Milchviehhalter sagt. Gedeckt hat er den Tisch vor allem mit Wurst- und Fleischwaren. „Ich bin eine Fleischkatze“, outet sich Manfred. „Ich arbeite sehr viel körperlich, da brauche ich irgendwoher die Energie.“ Susanne vermisst Käse und Gemüse, dies sei aber „nicht schlimm“.

Bauer sucht Frau 2024: Manfred und Susanne haben Spaß im Stroh

Frisch gestärkt geht es an die Arbeit. Es gilt, Kälber umzustallen. Hierfür müssen Manfred und Susanne erst einmal Stroh am Boden verteilen. Die Köchin packt ordentlich mit an, das gefällt dem Landwirt. „Du machst das echt super.“ Nach getaner Arbeit folgt eine Strohschlacht, die den beiden sichtlich Spaß macht. Manfred nutzt schließlich den Moment, um Susanne näherzukommen, und zupft ihr Stroh aus den Haaren. Mit ihr habe man Arbeit und Vergnügen auf einmal, schwärmt der 38-jährige Landwirt. Auch den Umzug der Kälber in den neuen Stall meistern die beiden zusammen.

Will sie zu Manfred nach Oberbayern ziehen?

Dann steht für die Köchin aus Sachsen die nächste Bewährungsprobe an, diesmal familiärer Art. Ein Onkel sowie ein Cousin von Manfred kommen vorbei, um seine mögliche neue Freundin kennenzulernen. Zu Schnaps und Plundergebäck geht es um wichtige Fragen. Susanne erzählt von ihren beiden Söhnen und ob diese bereit wären, mit auf den Hof in Oberbayern umzuziehen. „So weit sind wir noch nicht, es muss schon passen“, betont sie. Die Nachfragen nach einer gemeinsamen Zukunft und die Bezeichnung „neue Freundin“ gehen ihr etwas zu schnell, auch wenn sie Manfred als lieb, höflich und zuvorkommend bezeichnet. Manfred erwidert die Zuneigung: „Du bist schon eine liebe.“

Alle Folgen von „Bauer sucht Frau 2024“ sind bei RTL++ zu sehen.