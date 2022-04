Traumpaar bei Bauer sucht Frau: Peter und Kerstin haben sich getrennt

Peter Ziegler aus Neuburg lernte bei „Bauer sucht Frau“ vor einem Millionenpublikum Kerstin Scholz kennen, sie waren das Traumpaar der Staffel. Nun haben sie sich getrennt.

Viele Fans von "Bauer sucht Frau" schalten heute sicherlich mit Interesse die RTL-Sendung "Was ist auf den Höfen los?" ein. Gerade in der Region Neuburg stellt sich die Frage: Sind Peter und Kerstin noch zusammen? Sie waren das Traumpaar der vergangenen Staffel von „Bauer sucht Frau“. Nur wenige Monate nach dem Ende der RTL-Kuppelshow steht jedoch fest: Der Neuburger Stadtrat Peter Ziegler und seine Kerstin Scholz haben sich getrennt.

Bauer sucht Frau: Was ist auf den Höfen los? Peter und Kerstin getrennt

Dies bestätigt Peter Ziegler am Mittwochmittag auf Nachfrage der Neuburger Rundschau. Hintergründe zu ihrer Trennung wollen er und Kerstin Scholz aus Gründen der Privatsphäre nicht nennen. Trotzdem kommunizieren sie diesen Schritt aktiv an ihre tausenden Instagram-Fans. In zwei Posts am Mittwochabend machen Ziegler und Scholz auf ihren jeweiligen Profilen das Ende ihrer Beziehung offiziell.

In zwei nahezu identischen Botschaften heißt es: „Viele haben es schon vermutet, und da schon spekuliert wird, werden wir es euch jetzt sagen. Ja, wir haben uns getrennt.“ Kerstin Scholz schreibt für sich in ihrer Nachricht: „Eigentlich war ich noch nicht bereit dafür.“ Beide bitten um Verständnis, dass sie auf die Hintergründe ihrer Trennung nicht weiter eingehen. „Bitte lasst uns unsere Privatsphäre und fragt nicht weiter nach.“

Bauer sucht Frau: Peter Ziegler und Kerstin Scholz haben sich getrennt und sind kein Paar mehr

Für Fans der beiden auf Instagram hatte sich dieser Schritt in den vergangenen Wochen bereits angedeutet. Jungbauer Peter Ziegler aus Heinrichsheim hatte seit Monaten kein Bild mehr mit seiner Partnerin geteilt. Auch Kerstin Scholz war zuletzt nicht mehr zusammen mit Ziegler zu sehen. Stattdessen flog sie ohne ihn – zusammen mit einer Freundin – in den Urlaub nach Mallorca.

Lesen Sie dazu auch

Ein Bild aus dem Flugzeug teilte sie in ihrer Story mit der Botschaft: „Einfach mal abschalten, sich Zeit lassen, den Kopf frei bekommen, die Welt vergessen und glücklich sein.“ Auch in einem Post zeigte sich Kerstin Scholz sehr nachdenklich auf einem Foto am Hotelbalkon.

Spätestens da ahnten Fans, dass es in ihrer Beziehung offenbar kriselt – die Gerüchteküche brodelte. Die dürfte nun, mit der Bestätigung der Trennung, zumindest halbwegs beruhigt sein, auch wenn die beiden die Hintergründe ihres Beziehungs-Endes lieber für sich behalten.

Traumpaar aus Bauer sucht Frau 2021: Peter und Kerstin sind nicht mehr zusammen

Dass Peter und Kerstin nach nur wenigen Monaten wieder getrennte Wege gehen, war nicht absehbar. In der vergangenen Staffel von „Bauer sucht Frau“, die im Herbst ausgestrahlt wurde, avancierten sie schnell zu echten Publikumslieblingen. Folge für Folge flirteten sie, kamen sich immer näher, wurden ein sympathisches Paar.

In der finalen Wiedersehens-Folge der RTL-Kuppelshow schwärmte Ziegler noch: „Wir sind sehr glücklich, es harmoniert sehr.“ Die frisch Verliebten plauderten über ihre Zukunftspläne, über den geplanten Umzug von Kerstin Scholz nach Neuburg, über Kinder und eine Hochzeit. „Wenn geheiratet wird, nicht ohne mich“, brachte Moderatorin Inka Bause sogar eine TV-Vermählung ins Spiel. Aus all den Plänen ist nichts geworden.