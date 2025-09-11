Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neuburger Rundschau
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neuburg
Icon Pfeil nach unten

Baustelle in der Monheimer Straße fast abgeschlossen: Freigabe an diesem Freitag

Neuburg

Bauarbeiten fast abgeschlossen: Monheimer Straße wird diesen Freitag wieder freigegeben

Die Baustelle in der Monheimer Straße in Neuburg ist fast fertig. An diesem Freitag soll der Bereich wieder freigegeben werden. Eine neue Ampel kommt noch.
    • |
    • |
    • |
    In der Monheimer Straße in Neuburg laufen nur noch Restarbeiten. Diesen Freitag, bis zum frühen Nachmittag, soll der Bereich wieder freigegeben werden.
    In der Monheimer Straße in Neuburg laufen nur noch Restarbeiten. Diesen Freitag, bis zum frühen Nachmittag, soll der Bereich wieder freigegeben werden. Foto: Winfried Rein

    Die letzten Spuren sind aufgetragen und die Bordsteine gesetzt: Die Monheimer Straße wird laut Staatlichem Bauamt Ingolstadt an diesem Freitag wieder für den Verkehr freigegeben. Sobald die Restarbeiten, wie etwa die Markierungsarbeiten und das Abkehren des Splitts, erledigt sind, soll der Bereich frei befahrbar sein, voraussichtlich ab den frühen Nachmittagsstunden.

    Monheimer Straße in Neuburg wird diesen Freitag freigegeben

    Die Regenfälle in dieser Woche haben die Arbeiten verzögert. „Wir haben trotzdem unseren Zeitplan eingehalten“, sagte Christoph Gastl vom städtischen Tiefbauamt. Allerdings mussten Bittenbrunn, Laisacker, Hessellohe und Ried einen massiven Ausweichverkehr hinnehmen. Die Fußgängerampel auf Höhe der Berufsschule wird aktuell errichtet und soll im Oktober in Betrieb gehen. (rew, AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden