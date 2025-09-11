Bauarbeiten fast abgeschlossen: Monheimer Straße wird diesen Freitag wieder freigegeben

Die letzten Spuren sind aufgetragen und die Bordsteine gesetzt: Die Monheimer Straße wird laut Staatlichem Bauamt Ingolstadt an diesem Freitag wieder für den Verkehr freigegeben. Sobald die Restarbeiten, wie etwa die Markierungsarbeiten und das Abkehren des Splitts, erledigt sind, soll der Bereich frei befahrbar sein, voraussichtlich ab den frühen Nachmittagsstunden.

Monheimer Straße in Neuburg wird diesen Freitag freigegeben

Die Regenfälle in dieser Woche haben die Arbeiten verzögert. „Wir haben trotzdem unseren Zeitplan eingehalten“, sagte Christoph Gastl vom städtischen Tiefbauamt. Allerdings mussten Bittenbrunn, Laisacker, Hessellohe und Ried einen massiven Ausweichverkehr hinnehmen. Die Fußgängerampel auf Höhe der Berufsschule wird aktuell errichtet und soll im Oktober in Betrieb gehen. (rew, AZ)