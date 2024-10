Bayernweiter Azubi-Warnstreik führt zu Demo am Audi-Werk in Ingolstadt

Mit zahlreichen 0-Uhr-Aktionen und einem bayernweiten Azubi-Warnstreik mit Schwerpunkt in Ingolstadt startet die IG Metall Bayern am Dienstag in die Warnstreiks in der Tarifrunde der Metall- und Elektroindustrie. Unmittelbar nach Ende der Friedenspflicht am 28. Oktober um Mitternacht ruft die IG Metall in 14 Betrieben die Nachtschichten zu 0-Uhr-Aktionen auf. Insgesamt gibt es am Dienstag Warnstreiks in 21 Betrieben.

IG Metall organisiert Azubi-Warnstreik bei Audi in Ingolstadt

Zum ersten bayernweiten Azubi-Warnstreik erwartet die IG Metall am Dienstag in Ingolstadt Tausende Auszubildende aus ganz Bayern. Nach einem Demonstrationszug vorbei am Audi-Werk spricht auf einer Kundgebung unter anderen Christiane Benner (Erste Vorsitzende IG Metall) zu den jungen Menschen. Der Demozug beginnt um 10.30 Uhr ab der Kreuzung Audi Tor 11/Ettinger Straße und führt über die Ettinger Straße bis zum Parkplatz Hindemithstraße, wo die Kundgebung um 11 Uhr geplant ist.

Neben sieben Prozent mehr Entgelt fordert die IG Metall eine Anhebung der Auszubildenden-Vergütungen um 170 Euro, weil Auszubildende unter den gestiegenen Kosten besonders leiden, heißt es in einer Mitteilung der Gewerkschaft. Weitere Themen der IG Metall in der Tarifrunde sind demnach eine soziale Komponente für die unteren Entgeltgruppen und die Ausweitung der Wahloptionen zwischen Zeit und Geld auf mehr Beschäftigte. (AZ)