250 Pflanzen für den CO₂-Abdruck: Stadtwerke begrünen ihre Trafostationen

Noch sind sie winzig klein und kaum sichtbar, doch bald sollen sie einen grünen Teppich bilden, der wie eine natürliche Haube auf dem Dach des Trafohäuschens sitzt. Die Rede ist von 250 kleinen Pflanzen, die nun den Startschuss für ein Projekt der Neuburger Stadtwerke darstellen, mit dem das Unternehmen seinen CO₂-Fußabdruck reduzieren möchte. Stück für Stück sollen nämlich alle Trafostationen im Stadtgebiet ein grünes Dach erhalten. Die zweite Station wurde jüngst bepflanzt.

Für Sebastian Seydlitz von der Dachdeckerfirma Christian Haberkorn ist es ein Arbeitsaufwand von etwa zwei Stunden. So lange dauert es, um die rund 250 Pflänzchen in den Boden zu bringen - oder besser gesagt aufs Dach. Seydlitz arbeitet an der zweiten Trafostation, die von den Stadtwerken begrünt wurde. Die erste erfolgte bereits im vergangenen Jahr in der Adalbert-Stifter-Straße und diente als Pilotprojekt, wie Markus Röttel von den Neuburger Stadtwerken erklärt.

Neuburger Stadtwerke begrünen Dächer der Trafostationen

„Die Idee zur Begrünung entstand 2024. Unsere Trafostationen sind Betonklötze und tragen zum Problem der Verbauung in der Innenstadt bei. Dagegen wollten wir etwas tun“, sagt Röttel. Denn durch die Dächer erfolgt vor allem im Sommer ein massiver Hitzeaufbau. Mit einer Begrünung könne man für Abkühlung sorgen und schaffe zudem eine insektenfreundliche Fläche. „Wir wollten so viel wie möglich Gutes tun, ohne einen allzu großen Aufwand zu haben“, sagt Röttel.

Bezüglich des Aufwands haben die Stadtwerke Glück. Denn die Pflanzen müssen nur in den ersten zwei Wochen, wenn sie anwachsen, mehrfach gegossen werden, danach reicht eine einmalige Kontrolle. „Wir müssen nicht zuschneiden, nicht gießen, ein bisschen Dünger reicht für die Pflege“, freut sich Röttel. Und auch die einmalige Kontrolle pro Jahr könne mit der eh notwendigen technischen Begehung, die pro Trafostation ebenfalls einmal im Jahr anfällt, verbunden werden.

CO₂-Fußabdruck der Neuburger Stadtwerke soll durch Dachbegrünungen reduziert werden

Pro Jahr sollen nun also vier bis sechs Trafostationen ein grünes Dach erhalten. Der Blick ist dabei auf neue Stationen gerichtet, denn „die alten Stationen sind oft in so schlechtem Zustand, was den Beton angeht, dass wir nicht mehr bepflanzen können“. Stattdessen soll jede neue Station ganz automatisch mit einem Gründach ausgestattet werden - ein Kostenaufwand von rund 8000 Euro pro Dach. Noch in diesem Jahr sollen drei weitere Stationen begrünt werden. Denn aktuell sei laut Röttel das Wetter perfekt dafür. „Je mehr es regnet, desto weniger müssen wir in der Anfangszeit gießen“, meint Röttel mit einem Augenzwinkern.