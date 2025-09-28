Icon Menü
Bei Verkehrskontrolle in Ingolstadt: Polizei entdeckt Diebesgut und nimmt Verdächtige fest

Ingolstadt

Polizei entdeckt Diebesgut bei Verkehrskontrolle

Die Ingolstädter Polizei hat bei einer Verkehrskontrolle Diebesgut im Kofferraum eines Fahrzeugs entdeckt. Die Insassen des Fahrzeugs wurden festgenommen.
    Die Ingolstädter Polizei hat bei einer Verkehrskontrolle Diebesgut entdeckt und Verdächtige festgenommen. Foto: Alexander Kaya (Symbolbild)

    Die Ingolstädter Polizei hat am späten Samstagabend einen Pkw kontrolliert und dabei Diebesgut entdeckt. Wie aus einer Mitteilung der Polizei hervorgeht, kontrollierten Beamte den Pkw, weil er mit drei Personen auf Fahrer- und Beifahrersitz belegt war. Bei der Kontrolle entdeckte die Polizei im Kofferraum des Fahrzeugs, welche als gestohlen gemeldet waren, sowie ein Fahrrad und einen weiteren E-Scooter, die mutmaßlich ebenfalls gestohlen worden waren.

    Eine Wohnungsdurchsuchung nach weiterem Diebesgut verlief negativ

    Erste Ermittlungen ergaben, dass das Diebesgut nach Osteuropa verbracht werden sollte. Zwei der drei Insassen waren zudem zur Festnahme ausgeschrieben. Eine Wohnungsdurchsuchung nach weiterem Diebesgut bei einem der Insassen verlief negativ. Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde das Diebesgut beschlagnahmt. Die beschuldigten mazedonischen Staatsbürger erwartet nun ein Strafverfahren wegen Diebstahls. (AZ)

