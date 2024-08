Mann trennt sich mit Kreissäge mehrere Finger ab

Zu einem Betriebsunfall wurden Polizei und Rettungsdienst am Mittwoch gegen 12.30 Uhr bei einer Modelbaufirma in Beilngries gerufen. Ein 57-jähriger Mitarbeiter der Firma schnitt zuvor Holzstücke an einer Standkreissäge. Dabei kam der Mann offensichtlich ins Sägeblatt, weshalb er sich mehrere Finger der linken Hand abtrennte. Wie die Polizei berichtet, wurde der Arbeiter schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht. (AZ)

