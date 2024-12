Feuerwerk an Silvester: Böller sind in Neuburg gefragt

Das Böllern an Silvester ist nach wie vor beliebt: Rund um Neuburg bereiten sich die Menschen auf den Jahreswechsel vor und greifen im Handel wieder gerne zu Feuerwerkskörpern. Während die Silvesterkracher in einzelnen Geschäften der Stadt zeitweise völlig vergriffen waren, ist die Nachfrage anderenorts im Handel nicht ganz so stark. Gewerbetreibende betonen: Das Angebot ist da – und auch am Silvestertag sind noch Feuerwerkskörper erhältlich.

Neuburgs Silvesterfeuerwerk: Andrang in Geschäften höchst unterschiedlich

Im Lidl-Discounter am Neuburger Südpark kam es am Samstag zu Szenen wie in der Corona-Zeit: Kunden standen vor leeren Regalen, das Sortiment an Silvesterfeuerwerk war bereits am Vormittag völlig vergriffen. Fotos davon machten schnell in den Sozialen Netzwerken die Runde und erregten viel Aufmerksamkeit. Christopher Schägger, der 2020 die Facebook-Gruppe „Wir sind Neuburg“ gegründet hat, war selbst vor Ort: „Es war derselbe Hype wie im Vorjahr: Innerhalb von eineinhalb Stunden war das meiste weg“, sagt er. Offenbar von Trends auf der Videoplattform Tiktok inspiriert seien insbesondere junge Leute zum Feuerwerkskauf in den Discounter gekommen. So mancher Kunde musste sich gedulden und auf Nachlieferung warten oder sich gleich anderswo umsehen.

Ebenfalls großer Andrang herrschte in den vergangenen Tagen im Edeka-Center Pashahan in der Ingolstädter Straße, sagt Ramona Kunze, die dort für den Verkauf von Silvesterfeuerwerk zuständig ist. Gerade Familien, die ohnehin für ihren Wocheneinkauf kämen, hätten besonders bei den Batteriefeuerwerken zugegriffen: „Einmal anzünden, dann gemeinsam in den Himmel schauen und gleich mehrere Minuten lang genießen: Die Leute achten sehr darauf, wie hoch und wie lange die Raketen in die Luft steigen.“ Auch eine möglichst breite Farbpalette sei beim Kauf ein wichtiges Kriterium.

Weniger gefragt als noch in den vergangenen Jahren sind im Edeka-Center nach Aussage von Kunze Kinderfeuerwerke. Diese seien aber auch keine klassische Silvesterware, sondern unter das ganze Jahr über für den Verkauf und für die Nutzung geeignet. Zum Jahreswechsel hätten viele jüngere Erwachsene aber vermehrt zu Knallern tendiert, so Kunze: „Klassische Böller sind immer noch beliebt: Anzünden, wegwerfen und Hauptsache, es kracht recht laut.“

Ansturm auf Silvesterfeuerwerk: Hier gibt es noch Auswahl an Feuerwerkskörpern

Das kann auch Stefan Guggenmos bestätigen, der den REWE-Markt in der Grünauer Straße betreibt: „Die Böller waren bei uns am Samstag gleich weg. Sie sind zwar sehr einfach und machen eigentlich nur Krach, aber dafür natürlich auch günstiger im Preis.“ Insgesamt sei das Geschäft mit Feuerwerkskörpern für ihn eher schleppend angelaufen: „Am Samstag war es noch recht ruhig, was die Nachfrage nach Silvesterartikeln angeht.“ Selbst am letzten Tag des Jahres werde es noch eine gute Auswahl auch an aufwändigeren Feuerwerken geben, so Guggenmos.