Ein Hausarzt der alten Schule hört auf

Man merkt es mit jedem Satz, jeder Bewegung: Dieser Schritt fällt ihm alles andere als leicht. Am liebsten würde er auf der Stelle wieder weitermachen, so wie immer mit den Menschen sprechen, ihnen helfen, bei allen Diagnosen Mut zusprechen, wie er dies 37 Jahre lang tat. „Das Schönste an meinem Beruf ist doch, wenn ich meinen Patienten dabei helfen kann, wieder gesund zu werden“, sagt Armin Altenbuchner mit leiser Stimme. „Das empfinde ich jedes Mal als großes Glück.“ Nun jedoch muss der Facharzt für Allgemeinmedizin aus gesundheitlichen Gründen eine Auszeit nehmen und seine Praxis im Stadtteil Rödenhof schließen, obwohl dies eigentlich anders geplant war. Damit endet gleichzeitig eine Ära in der Hausarzt-Geschichte Neuburgs.

