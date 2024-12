Adventssingen im Baringer Münster

Es ist schon viele Jahre ein immer wiederkehrendes Highlight, das traditionelle Adventssingen mit regionalen und heimischen Gruppen, das Karl Speth in bewährter Manier organisiert. Heuer findet es am 22. Dezember um 16 Uhr statt. Um kurz vor dem Fest noch einmal innezuhalten, die Seele baumeln zu lassen, wird das Münster in zartes Licht getaucht sein.

Die Besucher, umhüllt von Kerzenschein, können sich in die vorweihnachtliche Stimmung fallen lassen, dem Gesang „Familiengsang Harrer“ aus Möckenlohe lauschen. Vorfreude auf das Fest spendet sicher die „Muskateller Saitenmusik“. Auch den „Weicheringer Dorfsängern“ wird es gelingen, die Herzen der Zuhörer zu berühren. Wie immer wird die „Baringer Blaskapelle“ dem Ganzen einen festlichen Rahmen verpassen. (bece)

Info: Der Eintritt ist frei, Spenden sind gerne gesehen.