Ein Jugendchor kommt mit himmlischen Lobliedern in das Baringer Münster

Eine breite Mischung aus geistlichen Stücken von der Renaissance über traditionelle Spirituals bis hin zu Werken der Moderne hat Eva-Maria Atzerodt, die musikalische Leiterin des Jugendkammerchores Ingolstadt, für das Konzert im Baringer Münster am Samstag, 6. Juli, um 18 Uhr zusammengestellt. Das Konzert trägt den Titel „Prayers to the Lord“ und beinhaltet aufwühlende, ekstatische Stücke wie „Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser“ (Hugo Distler) oder „Soon Ah will be done“ von William L. Dawson, aber auch ruhige, meditative Werke wie „Notre pere“ von Maurice Duruflé, beziehungsweise zwei „Ave Marias“ (Jakob Arcadelt und Javier Busto).

Im Programm finden sich des Weiteren Komponisten wie Giovanni Pierluigi da Palestrina, Johannes Brahms, Josef Gabriel Rheinberger und Knuth Nystedt. Traditionals, betitelt „Daniel, Daniel, Servant of the Lord“ (arrangiert von Undine S. Moore), „Hallelujah“ (gesetzt von Robert DeCormier) und ein skandinavisches Volkslied namens „Seidamadei“ (ausgestaltet von Jim Daus Hjernoe) ergänzen das abwechslungsreiche Programm.

Jugendkammerchor Ingolstadt tritt im Baringer Münster auf

Atzerodt begann ihre musikalische Ausbildung (Klavier, Geige, Cello, Kontrabass und Kirchenorgel) bereits mit sechs Jahren und konnte schon früh beim Wettbewerb „Jugend musiziert“ Preise einheimsen. Nach dem Abitur studierte sie an der Hochschule für Musik und Theater (München) Schulmusik mit Hauptfach Klavier. Seit 1995 ist sie als Musiklehrerin am Reuchlin-Gymnasium in Ingolstadt tätig.

1990 übernahm sie mit nur 22 Jahren die Leitung des Jugendkammerchors (1982 von Felix Glombitza gegründet), mit dem sie in vielen Ländern Europas erfolgreich konzertiert. Auffallend, dass der Jugendkammerchor von Beginn an durch jugendlichen Elan und einen hohen Grad an Professionalität überzeugte. Erfolge bei (inter-)nationalen Wettbewerben, Preise und Ehrungen im In- und Ausland sowie Rundfunkaufnahmen prägen die Chor-Vita. 2024 ist der Chor an zahlreichen Projekten beteiligt, darunter bei einem Oratorium von Simon Mayr. Er leistet einen Beitrag zu den Ingolstädter Jazztagen - und nicht zu vergessen das Konzert im Baringer Münster.

Atzerodt, die im Jahr 2015 die Silberne Stimmgabel des Bayerischen Sängerbundes für ihr 25-jähriges Engagement als Chorleiterin des Jugendkammerchors Ingolstadt erhielt, ist mit ihrem Jugendkammerchor Ingolstadt ein Garant für ein niveauvolles Konzert im Baringer Münster. Der Eintritt ist frei, Spenden werden gerne gesehen.

