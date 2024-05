Heiratsschwindler oder Feingeist? Baringer Theater kehrt auf die Bühne zurück

In Bergheim wird wieder Theater gespielt. Diesmal steht ein Stück von Cornelia Willinger auf dem Plan. Der Kartenverkauf startet bald.

Schon der Titel klingt viel versprechend: „Der Unschuldsengel“, ein Lustspiel in drei Akten von Cornelia Willinger, steht für zwei Wochenenden im Juni beim Theaterverein Bergheim auf dem Spielplan. Der Kartenvorverkauf beginnt bereits am Pfingstmontag, 20. Mai, von 17 bis 19 Uhr im Gemeindezentrum Bergheim.

Der erste Blick auf das Bühnenbild überrascht. Ganz anders als von der Bergheimer Bühne mit ihren sonst eher heimelig-akkuraten Kulissen gewohnt, herrscht im aktuellen Lustspiel ein heilloses Durcheinander. „Wie bei Hempels unterm Sofa“, entfährt es dem überraschten Zuschauer, nur dass sich unter Sofa kein Platz dafür befindet. Der findet sich vielmehr darüber, abgehängt unter der Decke. In dieser Wohnung wohnt Entrümpler Pauli Engel, mit lausbubenhaftem Charme und großer Spielfreude dargestellt von Holger Meilinger.

Theater Bergen zeigt "Der Unschuldsengel" von Cornelia Willinger

Seit kurzem hat der Dandler Gesellschaft, noch dazu eine eigentlich feine Gesellschaft. Nachdem er die lebensmüde, ehemals reiche, nun verschuldete Erbin Julia Reinhardt (Nicola Schneider) erfolgreich vom Selbstmord abgehalten hat, zieht sie bei ihm ein und versteckt sich bei ihm vor ihren Gläubigern und zur Tarnung hinter russischem Akzent, sobald Besuch bei Pauli auftaucht. Regelmäßig sucht ihn die Antiquitätenhändlerin Frau Dietzel (Petra Cacek) auf, aber auch die Nachbarin vor die Schweizer (Martina Seitle), Kommissar Süß (Thomas Oppenheimer), Polizeiobermeister Kurti (Georg Graf) und Politesse Chantal (Nicole Würzburger) gehen hier ein und aus.

Höhere Tochter und schlitzohriger Dandler: Der Schlagabtausch zwischen Nicola Schneider als Erbin Julia Reinhardt und Holger Meilinger als Pauli Engel macht Spaß. Foto: Andrea Hammerl

So erfährt Julia Reinhardt scheibchenweise von den Flecken auf Paulis nicht gerade weißer Weste. Kunstfälscher oder begabter Maler? Warum er im Gefängnis saß, erfährt sie via Salamitaktik. Auch so manch andere Überraschung bietet Pauli, der gerade auf Partnerinnensuche ist. Allerdings nicht in seiner eigenen Wohnung, sondern übers Internet. Schließlich soll es eine reiche Dame sein, die ihn als „Charity-Lady“ sponsert – ihn, den Restaurator, Kunstfälscher, verhinderten Kunstexperten und Holzwurmzüchter. Die Nagekäfer braucht er für seine Geschäfte mit der zwielichten Antiquitätenhändlerin Dietzel.

Regie führt Hans Bauer, der auch das Stück ausgewählt hat, „weil es einfach modern ist und kein reiner Klamauk, sondern eine Botschaft dahintersteckt“ erklärt er. Die Botschaft nämlich, dass Geld allein nicht alles ist, dass jeder Mensch abstürzen kann, aber trotzdem tapfer weitermachen sollte.

Baringer Theater zeigt Lustspiel mit Moral

Neu im Team sind Yvonne Münchsmeier als Souffleuse und Statist Elias Zeller. Die beiden spielen zwei Polizisten, was Elias Zeller recht cool findet. Nun ist der Debütant gespannt, wie es sich anfühlt, vor Publikum zu spielen. Um die Maske kümmert sich Tanja Günthner, für Licht und Ton sorgen Peter Vogelsang und Holger Meilinger. Der Bühnenaufbau obliegt Ferdinand Diepold sowie Maximilian und Alexander Feigl, für die Bühnengestaltung ist Petra Cacek zuständig.

Info: „Der Schutzengel“ vom Theater Bergheim ist am Freitag, 7. Juni, 8. Juni, 15. Juni und am 16. Juni in der Bergheimer Dorfhalle zu sehen. Vorstellungen beginnen freitags und samstags jeweils um 19.30 Uhr, am Sonntag um 18 Uhr. Einlass ist eine Stunde vor Vorstellungsbeginn, Erwachsene zahlen neun Euro, Kinder bis zwölf Jahre fünf Euro. Der Kartenvorverkauf beginnt im Gemeindezentrum Bergheim am Montag, 20. Mai. Weitere Termine sind 25. und 26. Mai – jeweils zwischen 17 und 18 Uhr. Am 1. Juni und 2. Juni findet der Vorverkauf von 17 bis 18 Uhr statt. Den Erlös wird der Theaterverein für die Sanierung der Dorfhalle verwenden, daran Decke derzeit isoliert und mit einer Akustikdecke versehen wird.