Weihnachtskonzert im Münster lädt zum Innehalten ein

Ein Alpenländisches Marienoratorium und ein ebensolches Osteroratorium aus der Feder von Hans Berger, einem der erfolgreichsten Komponisten der Bayerischen Volksmusik, durften interessierte Konzertbesucher der mittlerweile dritten Konzertreihe des „Freundeskreises Kultur im Baringer Münster“ schon genießen.

Nun will Berger den Menschen mit seinem „Alpenländischen Weihnachts-Oratorium“ die staade Zeit wieder ins Bewusstsein rufen und dem Bedürfnis nach Einkehr, innerer Ruhe und Besinnung in der immer hektischer werdenden Vorweihnachtszeit entgegenkommen.

Betitelt „Altbayrischer Advent“ wird Berger mit seinem Montinichor am Sonntag, 8. Dezember, um 16 Uhr wieder im Baringer Münster gastieren und sein hinreißend komponiertes und arrangiertes Werk, das sich einer großen Publikumsresonanz erfreut, zum Klingen bringen. Der 2006 gegründete „Montini-Chor“ besteht aus Mitgliedern aus dem bayrisch-tirolischen Raum, unterteilt in Dreier- und Vierergesangsgruppen. Der junge Chor ist variabel zusammengestellt und besticht durch die Qualität seiner Mitglieder.

Hans Berger kommt zum Weihnachtskonzert ins Baringer Münster

In seinem „Alpenländischen Weihnachtsoratorium“ lässt Berger durch seine Lieder und Instrumentalkompositionen die wundersamen Ereignisse um die Zeitenwende lebendig werden. Sein Werk, volksmusikalisch geprägt, mit vielen traditionellen und einigen fast klassischen Teilen, belebt er jährlich durch neue Stücke. Klassische bayerische Volksmusik auf ursprünglichen Instrumenten und ansprechende Chorstücke bilden ein klingendes Meisterwerk der alpenländischen Volksmusik, sensibel und authentisch bearbeitet.

Unter der Leitung des Komponisten Berger werden dabei vom Montini-Chor, seinem Instrumentalensemble zusammen mit Solisten und Dreigesängen die vorweihnachtlichen biblischen Szenen gesungen, gesprochen und gespielt. Ruhe kann so in die Herzen der Zuhörer einkehren, religiöse und geschichtliche Ereignisse, die seit Kindertagen präsent sind, werden hörbar gemacht und es kann eine Atmosphäre des Friedens aus dem Kirchenraum in die Adventszeit hinausgetragen werden.

Info: Der Eintritt zu diesem Konzert ist frei. Spenden für die Renovierung der münstereigenen Bittnerorgel sind sehr gerne gesehen.