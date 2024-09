50 Jahre Gartenbauverein: Ein Fest mit Wein und Geschichte

Der Wein ist bestellt, die Aufgaben sind verteilt und das Programm steht: Am kommenden Wochenende feiert der Gartenbauverein Unterstall/Attenfeld sein 50. Jubiläum, und dieser Geburtstag soll gebührend am Samstag und Sonntag, 21./22. September, gefeiert werden. Statt einer Gartenschaufel werden die Mitglieder dann Kuchenschaufeln in den Händen halten und statt Wasser auf Beete werden sie Wein in Gläser gießen.

50 Jahre gibt es den Gartenbauverein in seiner heutigen Form schon, der aus dem Bienen- und Obstverein heraus entstanden ist und damit eigentlich schon viel älter ist. Die genaue Geschichte des Vereins haben Nicole Maier und Alfons Ettinger aufgearbeitet und in einer 80-seitigen Chronik zusammengefasst. Sie wird bei den Feierlichkeiten vorgestellt und wer will, kann sie natürlich auch kaufen. Darin ist dann unter anderem zu lesen, dass sich der Gartenbauverein vor allem in seinen Anfangsjahren mehrfach sehr erfolgreich an der Aktion „Unser Dorf soll schöner werden“ beteiligt hat und welche grünen Bereiche in Unterstall und Attenfeld auf Initiative des Vereins entstanden sind.

50 Jahre Gartenbauverein Unterstall/Attenfeld beginnt mit einem Weinabend

Heute macht der Verein Bildungsarbeit und gibt praktische Tipps für Gartenbesitzer. Jedes Jahr gibt es einen Baumschneidekurs, alle zwei Jahren gibt der Verein Rindenmulch aus. Ramadama-Aktionen, Veranstaltungen für Schüler und Familien sowie Vorträge stehen ebenfalls auf dem Jahresprogramm. Vor zwei Jahren wurde in der Nähe der Schule ein Naschgarten angelegt, der jedem offensteht - zum Schnabbulieren, aber auch als „Unterrichtsgarten“ für Kindergarten- und Schulkinder.

Streng genommen wäre der 50. Geburtstag des Vereins erst am 13. Dezember, doch gefeiert wird schon nächstes Wochenende - bei hoffentlich schönen spätsommerlichen Temperaturen. Los geht es am Samstag mit dem Weinfest, das alle zwei Jahre stattfindet, dieses Mal aber keinen Eintritt kostet. Dafür wurde im Garten der alten Schule in Unterstall ein Zelt aufgebaut, das ab 19 Uhr den Besuchern offensteht. Die Vereinsmitglieder kümmern sich dabei selbst um die Verpflegung: Es werden Zwiebelkuchen, Wurstsalat, Käse mit Brez‘n und Pulled Pork serviert. Und natürlich gibt es, wie der Name schon sagt, verschiedene Weine.

Beschränkte Zufahrt zum Festgelände des Gartenbauvereins in Unterstall

Ob sich der Samstagabend für das ein oder andere Vereinsmitglied in der Bar noch etwas länger hingezogen hat, wird sich mutmaßlich an den Augenringen am Sonntag ablesen lassen. Da beginnt der Festtag nämlich schon um 10 Uhr mit einem Gottesdienst im Zelt, gefolgt von den Festansprachen der drei Vorsitzenden Nicole Maier, Alois Eder und Marina Pfleghaar. Bevor es für die Gäste ein Mittagessen gibt, werden noch die Preise für die Blühstreifenaktion überreicht. Am Nachmittag klingt die Feier dann mit Kaffee und Kuchen sowie einem Auftritt der Grundschulkinder aus.

Der Festsonntag kollidiert übrigens mit dem Triathlon. Besucher, die mit dem Auto bekommen, nehmen deshalb am besten die zweite Einfahrt von Neuburg kommend nach Unterstall. Alle anderen Zufahrtsstraßen aus Richtung Attenfeld und Egweil sind an diesem Tag gesperrt. Wer auf Höhe Joshofen nach Unterstall fährt, kann nur bis zur Kirche fahren und muss dort sein Auto stehen lassen.