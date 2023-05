Bergheimer planen neue Radwege

Die Gemeinde Bergheim hat sich ein Konzept erarbeitet, um fahrradfreundlicher zu werden. Werden Fördermittel frei, kann die Gemeinde schneller reagieren.

Die Gemeinde Bergheim hat einen Plan erarbeitet, wo in Zukunft neue Routen für Fahrradfahrer entstehen könnten. Die Strecken sollen vorrangig die Ortsteile Attenfeld, Unterstall und Bergheim verbinden. In dem Konzept, das Geschäftsstellenleiter Stefan Gößl am Montagabend dem Gemeinderat vorstellte, werden besonders zwei Verbindungen priorisiert. Ein Weg soll von der Grundschule in Unterstall nach Bergheim führen. Die zweite Strecke soll im Norden von Unterstall beginnen und über Felder nach Attenfeld führen.

Radwege sollen in Zukunft alle Ortsteile verbinden

In dem Radwegekonzpet der Gemeinde sind noch weitere Routen angedacht. So könnten in Zukunft neue Radwege von Bergheim nach Egweil, von Ried nach Unterstall, von Ried nach Bergheim, von Bergen nach Attenfeld, von Gietlhausen nach Attenfeld, von Unterstall/Attenfeld nach Egweil und von Unterstall über Bergheim zur Staustufe führen. "Das ist Zukunftsmusik", sagt Bürgermeister Tobias Gensberger. Das Konzept wird nicht sofort umgesetzt. "Wenn Förderungen frei werden, brauchen wir einen fertigen Plan in der Schublade", erklärt der Bürgermeister. Fördermittel für Radwege seien sehr schnell vergriffen, erläutert er. Vor etwa zweieinhalb Jahren stellte der Bergheimer Claus Keppler dem Gemeinderat seine Ideen im Gemeinderat vor, wie Bergheim fahrradfreundlicher werden könnte. Um nun die Mittel rasch abgreifen zu können, haben sich die Bergheimer einen Plan gemacht. (takh)

