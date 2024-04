Betrunkener Autofahrer rauscht über den Kreisverkehr

2,6 Promille hatte ein Autofahrer, als er am Kreisverkehr bei Bergheim einen Unfall gebaut hat.

Ein 68-jähriger Mann aus Ingolstadt war am Mittwochabend um kurz nach 21.30 Uhr von der Staustufe Bergheim in Richtung Irgertsheim unterwegs. Am Kreisverkehr überfuhr der Autofahrer laut Polizei die dortige Insel und touchierte ein Verkehrsschild, ehe er mit seinem Auto im Grünstreifen zum Stehen kam.

Der Autofahrer aus Ingolstadt hatte beim Unfall 2,6 Promille

Da die Polizeibeamten Alkoholgeruch bemerkten, machten sie einem Test bei dem Mann. Das Ergebnis: 2,6 Promille. Der Schaden am Auto des Mannes beläuft sich auf rund 5000 Euro. (AZ)