Ereignisreiches Jahr 2024 für die Freiwillige Feuerwehr Unterstall

Ludwig Kornreiter, 1. Vorstand der FFW Unterstall, eröffnete die alljährliche Generalversammlung. Die Berichte des Schriftführers, des Kassiers, des Kommandanten und des Jugendwarts nahmen die Anwesenden mit auf eine Reise durch das vergangene Jahr. Aufgrund der vielen Starkregenereignisse, war die FFW Unterstall oft gefordert. Insgesamt standen 27 Einsätze zu Buche. Besonders hervorzuheben sind die über 600 geleisteten Helferstunden beim Sandsackfüllen während der Hochwasser-Katastrophenlage im Landkreis. Auch die Jugendfeuerwehr war sehr aktiv. So wurden insgesamt 14 Übungen abgehalten. Zudem fand von 19.07.-21.07. das Kreiszeltlager des Landkreises Neuburg-Schrobenhausen mit 25 Gruppen bzw. 215 Jugendlichen in Bergheim statt, wo man gemeinsam mit der FFW Bergheim und der FFW Attenfeld Ausrichter der Veranstaltung war. Anschließend wurde die neue Vorstandschaft für die nächsten 6 Jahre gewählt. Hierbei gab es einige personelle Bestätigungen, aber auch Änderungen. Ludwig Kornreiter bleibt 1. Vorstand des Vereins. Auch Markus Eder wurde in seinem Amt des 2. Vorstands bestätigt. Helmut Heckl schied hingegen als Kassier aus, sein Nachfolger wurde Thomas Medele. Auch das Amt des Schriftführers wurde neu besetzt. Hier ersetzt Marco Benzinger das bisherige Vorstandsmitglied Michael Ammler. Christian Hollinger als 1. Kommandant und Christoph Hartmann als 2. Kommandant wurden in ihren Ämtern bestätigt. Auch der 1. Jugendwart Johannes Plach und der 2. Jugendwart Tobias Meyr wurden einstimmig wiedergewählt. Zudem wurde Michael Stadlmeier als 1. Zeugwart bestätigt. Ein besonderer Höhepunkt des Abends war die Ehrung von Norbert Eder für 25 Jahre aktiven Feuerwehrdienst. Die Verleihung der Ehrenurkunde wurde von Kreisbrandinspektor Alois Speth und Kreisbrandmeister Peter Zwanzig vorgenommen. Zudem erhielten die beiden ausscheidenden Vorstandsmitglieder Helmut Heckl (18 Jahre Kassier) und Michael Ammler (24 Jahre Schriftführer) als Dank eine Sankt-Florian Figur.

