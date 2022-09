Bergheim/München

18:00 Uhr

Wiesn-Wahnsinn: So erlebt ein Bergheimer das Oktoberfest als Bedienung

Plus Dominik Gerstner bedient im Hackerzelt auf dem Münchner Oktoberfest, es ist seine dritte Wiesn. Wie er dazu kam, was er erlebt und wann er Gänsehaut bekommt.

Von Katrin Kretzmann

Sein Hemd war viel zu groß, die Lederhose passte auch nicht so richtig und was ihn in den nächsten Tagen erwarten wird, das war ihm nicht wirklich bewusst. Dominik Gerstner stand das erste Mal bevor, als Bedienung, auf dem Feuerwehrfest 2005 in Theißing. Acht durstige Männer warteten an einem Tisch. „Und ich fragte meinen Kollegen: Wie oft muss ich laufen, wenn die jetzt acht Maß Bier wollen?“, erzählt der Bergheimer rückblickend und lacht. Heute schafft er 16 Maß auf einen Streich und gehört zu den Bedienungen im Hackerzelt auf dem Münchener Oktoberfest.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

