Nach Abriss: Neubau in Attenfeld

Im Juni berichtete die Neuburger Rundschau von der Familie Shabanov aus Attenfeld, deren frisch renoviertes Haus in Folge des Starkregens innerhalb einer Nacht abgerissen werden musste. Das Wasser war damals in die Baugrube gelaufen und hatte das Fundament so sehr aufgeweicht, dass eine Wand im Erdgeschoss des Hauses einstürzte. Noch in derselben rollte der Abrissbagger, da akute Gefahr bestand, dass das Haus auf die Straße oder das Nachbargrundstück kippen könnte.

Bergheimer Gemeinderat genehmigt Neubau in Attenfleld

In der Gemeinde war die Solidarität mit der Familie danach groß. Es wurden Spenden gesammelt, viele halfen beim Aufräumen und einige lokale Firmen sicherten zu, teilweise kostenlos beim Wiederaufbau zu unterstützen. Nun hat der Gemeinderat Bergheim den neuen Bauantrag genehmigt. Geplant ist ein kleines Haus mit Satteldach. Wenn alles gut laufe, „können die diesen Sommer bereits mit dem Bau beginnen“, so Bergheims Bürgermeister Tobias Gensberger. (grat)